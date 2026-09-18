CJ웰케어, 흑삼단 침향환 누적 200만환 판매

AI 핵심 요약beta
- CJ웰케어가 18일 한뿌리 흑삼단 침향환 누적 판매 200만환을 돌파했다.
- 지난해 8월 출시된 이 제품은 하루 평균 5000환씩 팔렸다.
- CJ웰케어는 25일까지 온라인 채널서 1+1 기획전을 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ웰케어는 '한뿌리 흑삼단 침향환' 누적 판매량이 출시 1년여 만에 200만환을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
지난해 8월 출시한 이 제품은 하루 평균 약 5000환씩 판매됐다. 누적 판매량은 24환으로 구성된 세트 기준 약 8만3000세트다.
CJ웰케어는 추석 선물 수요에 맞춰 오는 25일까지 네이버 브랜드스토어와 CJ더마켓, 카카오톡 선물하기, 쿠팡 등 온라인 채널에서 1+1 기획전을 진행한다.
제품에는 침향 15%와 흑삼, 녹용, 산수유, 당귀 등 원료 5종을 배합했다. 흑삼 농축액은 100% 국내산 수삼을 9번 찌고 말리는 '구증구포' 방식으로 만들며, CJ웰케어의 특허 기술을 적용했다.
침향은 '아퀼라리아 말라센시스' 품종을 사용한다. 회사 측은 정밀 검사에서 중금속 4종과 농약 성분 158종이 검출되지 않은 원료를 사용한다고 설명했다.
또 벌꿀 배합 비율을 조정해 환 제형의 강한 맛과 딱딱한 식감을 개선했다고 밝혔다. 한 세트에 담긴 24환은 각각 개별 포장했으며, 별도 포장 없이 선물할 수 있도록 패키지를 구성했다.
kji01@newspim.com