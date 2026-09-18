한난, AI로 안전·난방비 잡는다…사장 주도 'AX위원회' 출범

AI 핵심 요약beta
- 한국지역난방공사가 17일 AX위원회를 출범했다.
- 안전관리 체계의 AI 전환과 난방비 절감을 논의했다.
- 중장기 AI 이행안을 구체화해 성과를 점검할 계획이다.
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학계·산업계 전문가 참여…전사 의사결정 체계
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(사장 하동근)가 인공지능(AI)을 활용해 안전관리 체계를 강화하고 난방비 절감에 나선다.
한난은 지난 17일 인공지능 전환(AX) 실행력을 높이기 위해 사장 주도의 'AX위원회'를 출범했다고 18일 밝혔다.
AX위원회는 기존 AX자문단과 특별전담조직 중심의 과제 관리 체계를 전사 차원의 최고 의사결정 체계로 확대하기 위해 마련됐다.
하동근 한난 사장이 위원장을 맡고 상임이사와 비상임이사가 위원으로 참여한다. 학계와 산업계 전문가 10명으로 구성된 외부 자문위원도 참여해 전문성을 높일 계획이다.
첫 회의에서는 ▲안전관리 체계의 AI 전환 ▲AI 기반 에너지 절감 플랫폼 구축을 통한 난방비 절감 등을 주요 안건으로 논의했다.
한난은 앞으로 정기·수시 회의를 통해 중장기 AI 전환 이행안을 구체화하고 분과별 과제의 이행 실적과 성과를 점검할 계획이다.
하 사장은 "AX위원회는 공사가 인공지능 시대를 선도하는 에너지 기업으로 도약하기 위한 핵심 동력이 될 것"이라며 "국민이 체감할 수 있는 안전하고 스마트한 집단에너지 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com