BC카드·서울 중구청, 골목시장에 친환경 포장재 지원

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 18일 중구청과 골목시장 활성화 협약을 맺었다.
- 중구 전통상권에 생분해성 봉투 등 친환경 포장재를 지원했다.
- 향후 데이터 기반 마케팅 등 상생 프로그램도 추진한다.
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전통시장 야장 공간 브랜딩 지원, 데이터 기반 상권 지원도 추진
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 서울 중구청과 지역 골목시장 활성화와 친환경 소비문화 확산을 위한 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약에 따라 BC카드는 서울 중구 관내 골목시장과 전통상권에 생분해성 봉투 등 친환경 포장재를 지원한다. 원자재 가격 상승과 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인의 비용 부담을 낮추고 친환경 유통 환경을 조성한다는 취지다.
협약식에는 김영우 BC카드 사장과 김길성 중구청장, 김정안 중구 상권발전소 이사장 등이 참석해 지역 상권 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.
협약식 이후 참석자들은 신당오길골목형상점가와 백학시장을 찾아 상인들의 애로사항을 듣고 장보기 행사에도 참여했다.
BC카드는 신중앙시장 등 전통시장 야장 공간에 테이블·의자 세트와 현수막, 일회용 앞치마 등 브랜딩 용품도 지원했다. 향후 데이터 기반 소상공인 마케팅 지원 등 지역 상권을 위한 상생 프로그램도 순차적으로 추진할 계획이다.
김영우 BC카드 사장은 "지역사회 네트워크를 활용해 지역상권 활성화와 사회적 가치 창출을 연결하는 상생 프로그램을 지속 발굴할 계획"이라며 "일회성 지원에 그치지 않고 상생과 사회적 책임을 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.
김길성 중구청장은 "친환경 포장재 지원은 상인들의 비용 부담을 덜고 시장에는 친환경 문화를 더하는 상생"이라며 "앞으로도 상인들이 체감할 수 있는 분야로 협력을 넓혀가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com