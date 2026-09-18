한화금융, 아부다비와 금융 협력 확대…디지털금융·스테이블코인 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한화금융이 16일 아부다비와 협력 확대했다
- 한화생명·한화자산운용 등 파트너십 맺었다
- 디지털금융·스테이블코인·결제사업 추진했다
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한화자산운용, ADGM·하나금융과 스테이블코인·금융인프라 협력
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명과 한화손해보험, 한화투자증권, 한화자산운용 등 한화 금융 계열사는 아랍에미리트(UAE) 아부다비와 디지털금융·디지털자산 분야 협력을 확대한다고 18일 밝혔다.
한화금융은 지난 16일 서울 JW메리어트호텔에서 열린 '아부다비투자포럼 서울(ADIF Seoul)'에서 아부다비투자진흥청(ADIO), 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 등과 파트너십을 체결했다.
한화생명은 ADIO와 디지털금융 분야 협력을 위한 파트너십을 맺었다. 양측은 디지털금융 생태계 조성과 한국·아부다비 간 금융·자본시장 연계, 디지털뱅킹 및 금융혁신 등을 중심으로 협력을 추진할 예정이다.
한화자산운용은 ADGM, 하나금융그룹과 3자간 '스테이블코인 및 금융인프라 파트너십'을 체결했다. 한국과 아부다비를 잇는 국경 간 결제·송금 솔루션 확대와 상호운용이 가능한 디지털자산 생태계 구축을 추진한다.
한화금융은 ADGM과 '아부다비금융주간(ADFW) 2026 파트너십'도 맺었다. 지난해 ADFW 2025에서 실물자산 공동투자와 공급망 금융, 국경 간 결제 인프라, 디지털자산 플랫폼 등을 협력 분야로 제시한 데 이어 아부다비 금융시장과의 협력 범위를 확대한다는 계획이다.
권혁웅 한화생명 부회장은 "이번 협약을 계기로 아부다비와의 협력을 실질적인 사업 기회로 발전시켜 나가겠다"며 "글로벌 시장을 선도하는 금융사로 도약하는 기반을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
임동준 한화자산운용 대표이사는 "이번 협약을 통해 안정적이고 상호운용 가능한 디지털자산 시장 조성에 기여하고 아부다비가 글로벌 금융 생태계의 허브로 발전하는 데 기여하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com