한·불 전투기 첫 상호 급유… F-35A·라팔, 한반도 상공서 '연합작전 호흡' 맞췄다

AI 핵심 요약beta
- 한국 공군과 프랑스 항공우주군이 15일부터 17일까지 청주기지서 연합훈련했다
- 양국은 상호 공중급유와 전술비행으로 연합작전·상호운용성을 점검했다
- 부산 유엔기념공원 추모비행도 하며 군사협력 확대 뜻을 다졌다
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KC-330이 라팔에, 프랑스 A330 MRTT가 F-35A에 급유… 양국 전술 교차 검증
부산 유엔기념공원 상공서 프랑스 참전용사 추모비행… 훈련 정례화 공감대
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국 공군과 프랑스 항공우주군이 F-35A 스텔스 전투기와 라팔 전투기를 투입한 연합공중훈련을 실시했다.
양국 공중급유기가 상대국 전투기에 직접 급유하고, 전투기 편대가 가상 적기와 대항하는 전술비행을 벌인 것은 단순 친선훈련을 넘어 장거리 전개 전력의 연합작전 수행능력과 상호운용성을 검증한 것이다.
공군은 17일 "15일부터 17일까지 청주기지에서 프랑스 항공우주군과 연합훈련을 실시했다"고 밝혔다. 2023년 양국 항공전력 간 첫 연합훈련 이후 3년 만이다. 이번 훈련은 양국 공군의 우호협력을 강화하는 동시에, 서로 다른 전투기·공중급유기·전술 운용체계를 실제 비행에서 연동하는 데 초점을 맞췄다.
한국 공군은 F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 전투기와 KC-330 다목적공중급유수송기를 투입했다. 프랑스는 라팔 전투기 2대와 A330 MRTT(Multi Role Tanker Transport) 1대를 파견했다. 프랑스 전력은 '페가스(PEGASE) 26' 훈련의 일환으로 한국에 전개됐다.
페가스는 프랑스 항공우주군이 전투기·공중급유기·수송기로 구성한 통합 항공전력을 장거리 전개해 동맹·우방국과의 상호운용성 및 전략적 억제 능력을 점검하는 훈련이다.
프랑스어로 '동남아시아 대규모 공중전력 전개'를 뜻하는 표현의 약자이며, 올해 훈련은 9월 8일부터 10월 15일까지 39일간 한국·캐나다·미국·일본·인도 등 9개국에서 진행된다. 프랑스가 인도·태평양 지역에서 유럽 외교·안보 파트너들과 공군 전력의 장거리 기동 및 연합작전 역량을 과시하는 성격도 있다.
훈련의 핵심은 '상호 공중급유'였다. 지난 16일 한국 공군 KC-330은 프랑스 라팔 전투기에, 프랑스 A330 MRTT는 한국 공군 F-35A에 각각 공중급유을 실시했다. 양국의 다목적공중급유수송기 조종사와 공중급유통제사는 상대국 항공기에 동승해 급유 절차와 운용체계를 직접 확인했다. 서로 다른 공군이 상대국 전투기에 연료를 제공할 수 있어야 장거리 작전, 유사시 전력 증원, 연합공중작전의 지속성이 확보된다.
공중급유 뒤에는 연합 전술비행도 이어졌다. 한국 공군 F-35A 2대와 프랑스 라팔 2대가 아군 역할인 '블루 에어(Blue Air)'를 맡고, F-15K·KF-16·FA-50 각 2대가 가상 적군인 '레드 에어(Red Air)'로 참가해 전술 임무를 수행했다.
공군 조종사 1명은 라팔 후방석에 탑승해 프랑스 조종사와 함께 비행했다. 양국은 전술토의를 통해 공중전 전술과 기체 운용 방식을 공유했으며, 특히 같은 A330 계열 공중급유기를 운용하는 만큼 공중급유 방식과 절차도 집중 논의했다.
16일 오전에는 부산 유엔기념공원 상공에서 6·25전쟁 프랑스 참전용사를 기리는 추모·우정비행도 실시됐다. F-35A 3대와 라팔 2대가 프랑스군 참전용사들이 안장된 유엔기념공원 상공을 함께 비행했다. 한불 양국이 연합훈련에 역사적 연대의 의미를 결합한 행사다.
명대성 제17전투비행단장은 "이번 훈련은 양국의 연합작전 수행능력과 상호운용성을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "서로의 전술과 항공전력 운용체계를 이해하고 신뢰를 쌓아 향후 더욱 발전된 연합훈련을 이어갈 기반을 마련하는 데 의미가 있다"고 밝혔다.
박지훈 제29전술개발훈련비행전대 전술교범과장도 "프랑스 항공우주군 조종사들과 함께 비행하며 서로의 전술과 임무수행 방식을 직접 경험했다"며 "다양한 항공전력과 함께 임무를 수행할 역량을 강화하겠다"고 했다.
한국과 프랑스는 올해 수교 140주년을 맞아 지난 4월 양국 관계를 '글로벌 전략적 동반자 관계'로 격상했다. 이달 8일 프랑스 파리에서 열린 한불 정상회담에서도 양국은 국방·안보 협력 확대 방침을 확인했다. 공군은 앞으로 연합훈련 정례화에 대한 공감대를 바탕으로 군사 교류와 협력을 확대해 나갈 계획이다.
gomsi@newspim.com