KB국민은행, 네팔 구호인력 KB리브모바일 로밍요금 전액 면제

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 18일 네팔 구호인력 KB리브모바일 로밍요금을 면제했다.
- 현지 파견 고객의 통신비 부담을 덜어 구조·복구 활동을 지원했다.
- 해외송금 수수료와 전신료 면제 등 금융 지원도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외송금 수수료·기부금 송금 혜택도
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 네팔에서 구조·구호 활동을 벌이는 KB리브모바일 이용자들의 로밍요금을 면제한다.
KB국민은행은 네팔 현지에 파견된 구호인력 가운데 KB리브모바일을 이용하는 고객을 대상으로 현지 체류기간 발생하는 로밍요금을 전액 면제한다고 18일 밝혔다.
이번 지원은 재난 현장에서 구조와 피해 복구에 나선 구호인력의 통신비 부담을 줄이고, 국내외 관계기관과의 연락 등 현지 활동에 필요한 통신 서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
로밍요금 면제는 네팔에 파견된 구호인력 중 KB리브모바일 고객에게 적용된다. 별도의 통신비 부담을 덜어 구호활동에 집중할 수 있도록 지원한다는 취지다.
KB국민은행은 통신비 지원과 함께 네팔 피해 복구를 위한 금융 지원도 진행하고 있다.
개인과 기업 고객이 네팔로 해외송금할 경우 송금 목적과 관계없이 해외송금 수수료를 전액 면제한다. 피해 복구를 목적으로 기부금을 송금하는 경우에는 전신료를 면제하고 환율우대 100%도 적용한다.
peterbreak22@newspim.com