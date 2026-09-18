ABL생명, 추석맞이 송편 나눔·어르신 금융교육 진행

AI 핵심 요약beta
- ABL생명은 17일 성북50플러스센터서 봉사했다
- 임직원 20명은 송편 키트로 소외아동 40명 도왔다
- 어르신 40명에 금융사기 예방교육도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = ABL생명은 지난 17일 서울 성북구 성북50플러스센터에서 임직원 약 20명이 참여한 가운데 추석맞이 봉사활동을 진행했다고 18일 밝혔다.
임직원들은 이날 직접 빚은 송편과 계절 과일 등을 담은 먹거리 키트를 마련해 지역사회 소외아동 40명에게 전달했다. 이번 봉사활동에는 ABL생명 사이버·모바일센터의 디지털포인트 고객 이벤트를 통해 마련한 기부금 일부도 활용됐다.
오후에는 지역사회 어르신 40명을 대상으로 안전한 금융생활과 금융사기 예방을 주제로 금융교육을 진행했다. 최근 보이스피싱 주요 수법과 피해 사례를 소개하고 퀴즈를 활용한 참여형 교육도 실시했다.
ABL생명 관계자는 "추석의 온기를 지역사회와 함께 나누고 소외된 이웃들과 명절의 기쁨을 나누기 위해 임직원들의 정성을 모았다"며 "앞으로도 나눔 활동과 금융취약계층의 금융역량 강화를 위한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 ABL생명은 매월 셋째 주 목요일을 '나눔의 날'로 정하고 어린이 보육시설 지원 등 다양한 봉사활동을 진행하고 있다.
yunyun@newspim.com