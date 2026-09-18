가스공사, 수도권 지진 대비 재난훈련…11개 기관 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사가 17일 수도권 지진 가정 훈련을 했다
- 산업통상부 등 11개 기관과 복합재난 대응을 점검했다
- 가스공사는 매뉴얼 보완해 안전공급을 강화하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주민도 대피·상황 전파·교통 통제 훈련 참여
"안정적으로 가스 공급하는 데 최선 다할 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사(사장 홍의락)가 수도권에서 지진이 발생한 상황을 가정해 가스시설 안전과 유관기관 대응체계를 점검했다.
가스공사는 지난 17일 경기지역본부에서 산업통상부와 안산시청, 소방서, 경찰서 등 11개 기관과 함께 '2026년 가스분야 재난대비 상시훈련'을 실시했다고 18일 밝혔다.
이번 훈련은 수도권 일대에 대규모 지진이 발생해 가스시설 취약부위가 파손되고, 가스 누출과 화재까지 이어지는 복합재난 상황을 가정해 진행됐다.
참여기관들은 지진으로 인한 가스공급시설 피해 상황을 점검하고 재난 발생 시 기관별 임무와 협업체계를 집중적으로 훈련했다.
가스공사는 재난 대응 매뉴얼을 바탕으로 과거 재난 대응 사례와 통계자료를 분석해 시나리오를 구성했다.
지역 주민도 훈련에 직접 참여했다. 주민들은 위험지역 대피와 상황 전파, 교통 통제 등을 수행했다. 가스공사는 이번 훈련 결과를 바탕으로, 재난 대응 매뉴얼의 미비점을 지속해서 보완할 계획이다.
가스공사 관계자는 "앞으로도 훈련의 실효성을 지속적으로 검증·개선해 국민에게 안전하고 안정적으로 가스를 공급하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com