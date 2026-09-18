유니드, '2026 한국IR대상' 우수기업 선정…2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 유니드가 18일 2026 한국 IR대상서 우수기업에 뽑혔다
- 유가증권시장 부문에서 2년 연속 IR 우수기업에 선정됐다
- 분기 실적발표·영문 공시로 소통과 정보공개를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 유니드는 '2026 한국 IR대상' 시상식에서 IR 우수기업으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 유니드는 유가증권시장 부문 IR 우수기업으로 이름을 올렸다. 지난해에 이어 2년 연속 수상했다.
이번 수상은 유니드가 2004년 상장 이후 투명한 정보 공개와 주주가치 제고를 위해 지속적으로 기울여온 노력의 결실로 평가받는다. 특히, 이우일 부회장의 주도 하에 2023년 커뮤니케이션팀을 신설해 분기별 실적 발표와 기업 설명회 등 온·오프라인 IR활동을 적극 전개하며 주주 및 투자자들에게 정확하고 신속한 정보 전달해 왔다.
뿐만 아니라 영문 공시 도입 및 영문 IR 자료 제공 등을 통해 국내외 투자자의 정보 접근성을 높이며 진정성 있는 소통을 이어가고 있다.
유니드 관계자는 "투자자 및 주주들과 진정성 있는 소통을 이어온 노력이 2년 연속 IR 우수기업 선정이라는 뜻깊은 결실로 이어졌다"며 "앞으로도 시장과의 투명한 소통을 바탕으로 주주가치를 극대화하고 기업 신뢰도를 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com