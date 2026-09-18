남부발전, 석탄발전소 개방해 중소기업 기술실증 지원

AI 핵심 요약beta
- 남부발전이 17일 중소기업과 실증점검 회의를 열었다.
- 폐지 예정 석탄발전소를 개방해 기술 실증을 지원했다.
- 중소기업의 성능 입증과 상용화 가능성을 높였다.
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중소기업 과제점검·간담회로 상용화 지원
"앞으로도 현장 중심 실증지원 확대할 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 폐지 예정인 석탄발전소를 중소기업에 개방해 기술 실증과 상용화를 지원한다.
남부발전은 지난 17일 하동빛드림본부에서 'KOSPO 개방형 테크노브리지 2기' 참여기업과 실증과제 진도점검 회의 및 간담회를 열었다고 18일 밝혔다.
'KOSPO 개방형 테크노브리지'는 폐지 예정인 석탄발전 인프라를 중소기업에 개방해 개발 기자재의 성능을 현장에서 검증하도록 지원하는 사업이다.
중소기업은 실제 발전소 환경에서 기술을 시험해 성능을 입증하고, 이후 판로 개척과 상용화 가능성을 높일 수 있다.
현재 하동빛드림본부에서는 중소기업이 개발한 기자재 9건에 대한 실증을 진행하고 있다. 남부발전은 이날 참여기업별 실증과제 진행 상황을 점검하고, 실제 플랜트 적용 과정에서 발생한 기술적 문제와 현장 애로사항을 들었다.
이영재 남부발전 하동빛드림본부장은 "앞으로도 현장 중심의 실증 지원을 확대해 우수 중소기업 기술이 성공적으로 상용화될 수 있도록 파트너 역할을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com