아성다이소, 6·25전쟁 전사·순직자 묘역 정기 관리한다

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 18일 국립서울현충원과 자매결연했다
- 제37묘역을 맡아 정기 묘역 관리에 나선다
- 생화 교체와 주변 정비로 보훈 의미를 되새긴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 국립서울현충원에서 진행해온 임직원 봉사활동을 정기적인 묘역 관리로 확대한다. 일회성 행사에 그치지 않고 묘역 환경을 지속해서 정비하며 호국보훈의 의미를 되새긴다는 취지다.
아성다이소는 국립서울현충원과 묘역 관리를 위한 자매결연을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 자매결연에 따라 아성다이소는 제37묘역을 배정받았다. 이곳에는 6·25전쟁 전사자와 순직 장병 843위가 안장돼 있다.
아성다이소 임직원들은 앞으로 정기적으로 해당 묘역을 찾아 생화를 교체하고 주변 환경을 정비하는 등 관리 활동을 펼칠 예정이다.
아성다이소는 2022년부터 매년 호국보훈의 달을 맞아 서울현충원에서 봉사활동을 진행해왔다. 지난 6월에도 임직원들이 현충탑을 참배한 뒤 지정 묘역의 생화를 교체하고 주변을 정리했다.
아성다이소 관계자는 "순국선열과 호국영령을 기리고 나라 사랑의 의미를 되새길 수 있는 봉사활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com