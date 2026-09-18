식약처, 할랄 장벽 낮춘다…식약처, MOU 체결로 현지 진출 물꼬

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 18일 인도네시아와 할랄 인증 MOU를 체결했다
- 양국은 제도·기술 정보 교류로 인증 협력을 강화하기로 했다
- 식약처는 K-푸드 수출 확대와 기업 진출을 지원하겠다 했다
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"협력 확대해 수출 극대화"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 인도네시아 할랄제품보장청과 할랄 제품 인증 협력을 위한 양해각서(MOU)가 체결됐다.
식품의약품안전처는 18일 인도네시아 데폭에서 개최되는 제5차 할랄 20 정상회의(Halal Summit 20)에 참석해 인도네시아 할랄제품보장청과 할랄 제품 인증 협력을 위한 MOU를 체결했다고 밝혔다.
이번 양해각서는 지난 3월 인도네시아 대통령의 우리나라 국빈 방문 당시 양국이 채택한 '특별 포괄적 전략 동반자 관계' 관련 공동성명의 후속 조치로 추진됐다. 당시 양국은 교역 증진과 시장 접근 확대를 위해 할랄 인증 분야의 협력을 강화하기로 합의했다.
양국은 이번 양해각서 체결을 통해 세계 최대 할랄 시장 중 하나인 인도네시아와 정부 간 협력 기반을 강화하고, 우리 기업의 인도네시아 시장 진출을 지원할 계획이다. 주요 협력 내용은 ▲할랄 제품 보증을 위한 기술·인적자원·인프라 및 연구개발 분야 협력 ▲양국 할랄 인증기관 관련 정보 공유 ▲할랄 인증제도·정책에 관한 정기적인 정보 교류 등이다.
특히 양국 간 할랄 인증 관련 제도와 기술 정보 교류가 활성화되면 우리 기업이 인도네시아 할랄 인증을 준비하는 과정에서 겪는 제도적·기술적 어려움을 해소하고 현지 시장 진출을 준비하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
한편 식약처는 K-푸드의 수출 확대를 위해 국내 공적 할랄인증체계 구축도 추진하고 있다. 그 일환으로 한국식품안전관리인증원(인증원)이 인도네시아 할랄인증기관으로 공식 인정받을 수 있도록 관련 절차를 추진하고 있다. 이번 양해각서 체결을 통해 인증원의 인도네시아 할랄인증기관 인정을 위한 협력 기반도 마련될 것으로 기대된다.
인도네시아는 할랄 제품에 대한 인증 의무화를 단계적으로 시행하고 있다. 특히 식품과 화장품은 오는 10월 18일부터 의무화가 예정돼 있어 우리 수출기업의 선제적인 대응이 필요한 상황이다. 이번 양해각서 체결을 계기로 인도네시아와 제도·기술 정보를 지속적으로 공유하고 우리 기업이 변화하는 현지 제도에 원활하게 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.
오유경 식약처장은 "인도네시아는 K-푸드와 K-뷰티 수출 확대 가능성이 큰 핵심 할랄시장"이라며 "이번 양해각서 체결이 양국 간 할랄 분야 협력을 한 단계 발전시키고 우리 기업의 인도네시아 시장 진출을 지원하는 계기가 되길 기대한다"고 설명했다.
오 처장은 "주요 이슬람 국가들과 정부 간 협력을 확대하고, 국내 기업들이 보다 원활하게 할랄 인증을 받아 해외시장에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com