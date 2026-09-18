신세계면세점, 이삭토스트와 맞손…K푸드 해외 판로 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점은 15일 이삭토스트와 MOU를 체결했다.
- 양사는 면세 판매 활성화와 공동 채널 발굴에 나섰다.
- 북미·유럽 등 해외 판로 확대도 단계적으로 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계면세점이 이삭토스트와 손잡고 K푸드(Food)의 해외 판로 확대에 나선다.
신세계면세점은 지난 15일 이삭토스트와 글로벌 시장 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 양사는 협약을 통해 면세 판매 활성화, 해외 고객 대상 판매 채널 공동 발굴, 면세 전용 상품 공동 개발 등을 추진할 계획이다.
두 회사의 협업은 지난 4월 인천공항 1터미널점에서 시작됐다. 이후 5월 명동점과 온라인몰, 7월 인천공항 2터미널점으로 판매 채널을 확대했다. 신세계면세점 온라인몰에 입점한 '이삭토스트 시그니처 소스'는 해외 수출용으로 제작된 상품으로 식품 카테고리 판매 상위권을 기록하고 있다.
협업 범위도 넓혀진다. 이삭토스트는 10월 신세계그룹 쇼핑 행사 '쓱데이'에 맞춰 면세 채널 특성을 반영한 공동 상품 기획과 프로모션을 진행한다.
향후에는 해외 시장으로 협력을 확대한다. 신세계면세점의 면세·해외 유통 운영 경험과 글로벌 마케팅 네트워크에 이삭토스트의 브랜드 및 상품 기획력을 결합해 북미·오세아니아·유럽 등 해외 판매 채널 진출을 단계적으로 추진한다. 면세 고객을 위한 전용 상품과 패키지 개발도 함께 검토할 예정이다.
nrd@newspim.com