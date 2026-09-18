신한은행·이나인페이, 'SOL글로벌 통장·체크카드' 혁신금융서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 18일 이나인페이와 SOL글로벌 통장·체크카드 서비스를 시행했다.
- 외국인 고객은 회원정보 연계로 계좌개설 절차와 입력을 줄였다.
- 20개 언어 지원으로 외국인 금융 이용 편의도 높였다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 국내 거주 외국인 고객의 금융 이용 편의를 높이기 위해 이나인페이와 함께 'SOL글로벌 통장·체크카드' 혁신금융서비스를 시행한다고 18일 밝혔다.
이번 서비스는 이나인페이를 이용하는 외국인 고객이 신한은행의 입출금 계좌와 체크카드를 용이하게 이용할 수 있도록 조성됐다.
고객이 동의한 이나인페이 회원정보를 신한은행의 비대면 계좌개설 절차와 연계해 정보 중복 입력을 줄이고 계좌개설 과정을 단순화한 것이 특징이다. 아울러 이나인페이가 지원하는 20개 언어와 신한은행의 16개 언어 서비스를 활용해 언어 장벽에 따른 불편을 줄였다.
비금융회사인 이나인페이가 신한은행의 'SOL글로벌 통장'을 직접 광고하고 계좌개설을 중개할 수 있도록 금융상품판매대리·중개업 관련 규제특례가 적용됐다. 외국인 고객은 평소 이용하는 이나인페이 플랫폼에서 상품 정보 확인부터 계좌개설까지 한 번에 진행할 수 있다.
신한은행 관계자는 "외국인 고객이 자주 이용하는 플랫폼에서 금융상품 확인과 계좌개설을 진행할 수 있게 됐다"며 "향후 외국인 특화 채널과 서비스를 강화해 나갈 방침"이라고 전했다.
한편 신한은행은 안산·김해·독산동에 외국인 중심영업점을 운영 중이며, 올 상반기 안산 지점의 전담 창구를 확충했다. 부산금융센터, 대구성서, 연수동, 광산금융센터, 수원역, 동대문 등 6개 지점에서는 일요영업도 실시하고 있다.
eoyn2@newspim.com