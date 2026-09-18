알파칩스, 광통신·광센서 IC 4종 개발 추진

AI 핵심 요약beta
- 알파칩스가 18일 광통신·광센서 IC 4종을 개발 중이라고 밝혔다.
- POF Rx IC, Photo Encoder, Photo IC, Distance Sensor를 내놨다.
- 올해 팹아웃 후 내년 상반기 출시를 목표로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 알파칩스는 광통신·광센서 IC 신제품 4종을 개발 중이라고 18일 밝혔다. 내년 상반기 출시가 목표다.
회사에 따르면 MS(Mixed Signal) 사업부를 중심으로 개발 중인 제품은 플라스틱 광섬유(POF) 기반 광통신 수신용 'POF Rx IC', 광센서용 'Photo Encoder', 'Photo IC', 거리·물체 감지용 'Distance Sensor 모듈 및 IC' 등이다. 올해 연말 팹아웃(웨이퍼 출하)을 목표로 진행 중이며, 내년 1분기 모듈 평가를 거쳐 같은 해 3~4분기 시장 진입을 계획하고 있다.
이들 제품은 알파칩스가 글로벌 시장점유율 1위를 기록 중인 IR Receiver 제품과 연계된다. 회사는 IR Receiver 사업을 통해 축적한 광 수신 회로 및 아날로그 신호처리 설계 역량을 광통신과 광센서 영역으로 확장한다.
POF Rx IC는 플라스틱 광섬유를 통해 전달되는 신호를 전기 신호로 변환하는 광통신 수신용 칩이다. Photo Encoder는 빛 변화를 전기 신호로 변환해 회전이나 이동 등 움직임을 감지하고, Photo IC는 광 신호를 감지해 전기 신호로 처리한다. Distance Sensor는 거리 및 물체 감지에 사용되며, LED와 포토다이오드, 거리 센서 칩이 결합된 모듈에 탑재될 수 있다.
광센서는 빛의 세기, 파장, 위상 변화를 감지해 주변의 물리적·화학적 정보를 읽어내는 장치다. 초고속 통신망 구축에서 고성능 광센서 수요가 증가하는 추세다.
회사 관계자는 "기존 IR Receiver, Key Scan IC 중심의 제품 구성을 넘어 Optical 센싱 영역으로 라인업을 확대하기 위해 올해 개발에 착수했으며 개발 과제는 순조롭게 진행 중"이라며 "신제품 상용화 속도를 높여 시장 경쟁력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com