진에어, 인천~이창 신규 취항…내달 주 4회로 증편

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 17일 인천~이창 노선 신규 취항식을 열고 운항을 시작했다.
- 인천~이창 노선은 10월 11일까지 주 2회, 다음 달 12일부터 주 4회 운항한다.
- 진에어는 이창 노선 추가로 중국 노선 네트워크를 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 진에어가 중국 후베이성 이창 노선에 신규 취항하며 중국 노선 확대에 나섰다.
진에어는 지난 17일 인천국제공항 제2여객터미널에서 인천~이창 노선 신규 취항식을 열고 운항을 시작했다고 18일 밝혔다.
인천~이창 노선은 오는 10월 11일까지 주 2회(목·일) 운항한다. 인천공항에서 오후 8시25분 출발해 현지시간 오후 10시55분 이창에 도착하며, 귀국편은 이창에서 오후 11시55분 출발해 다음 날 오전 4시5분 인천공항에 도착한다. 비행시간은 약 3시간30분이다.
진에어는 다음 달 12일부터 11월 29일까지 해당 노선을 주 4회(월·목·금·일)로 증편할 예정이다.
이창은 중국 대표 관광지인 장가계와 육로로 연결되는 관문 도시다. 천문산과 원가계, 십리화랑 등 장가계 주요 관광지와 함께 장강삼협, 싼샤댐 등을 연계해 여행할 수 있다.
진에어는 인천발 칭다오·옌타이·구이린 노선에 이어 이창 노선을 추가하며 중국 노선 네트워크를 확대하고 있다. 인천~이창 노선 탑승객에게는 무료 위탁수하물 15kg을 기본 제공한다.
진에어 관계자는 "이번 취항으로 장가계와 장강삼협 등 중국 대자연을 찾는 여행객들에게 보다 빠르고 편리한 선택지를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 차별화된 노선 경쟁력을 바탕으로 승객들의 이동 편의를 높여 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com