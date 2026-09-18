경북도, 추석연휴 의료분야 비상대응체계 가동

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 24일부터 27일까지 비상진료 체계를 가동했다.
- 응급의료기관 36곳과 약국·병의원 610곳이 운영된다.
- 소아진료·감염병 대응반도 24시간 대비 태세를 유지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
응급의료기관 36개소·문여는 병․의원·약국 610개소 지정·운영
24시간 소아응급실 4개소·달빛어린이병원 6개소 진료체계 유지
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 추석연휴 대비 의료분야 비상대응 체계를 가동하고 안전한 명절 맞이에 만전을 기한다.
경북도는 추석연휴 첫날인 24일부터 27일까지 4일간을 '추석연휴 특별대응 기간'으로 정하고 응급의료 공백을 막기 위한 비상진료 체계를 운영한다고 18일 밝혔다.
이에 따라 도내 응급의료기관 36개소는 24시간 응급 환자 진료를 맡는다. 외래 진료 공백을 줄이고 응급실 과밀화를 방지하기 위해 문 여는 병·의원과 약국 610개소도 지정·운영한다.
경북도와 22개 시·군 보건소는 응급 진료 상황실을 운영한다. 지역별 일일보고와 모니터링 체계를 가동해 특이사항 발생 시 신속히 대응하고 재난 발생에 대비해 24시간 상황을 감시한다. 보건소 신속 대응반과 재난 거점병원 비상 대응 체계도 유지한다.
소아진료를 위해 동서남북 권역별 24시간 소아 응급실 4개소와 야간·휴일 진료 기관인 달빛어린이병원 6개소를 운영한다. 중증 소아환자가 발생하면 경북대학교어린이병원(대구·경북 소아 전문 응급의료센터)에서 신속한 치료를 받을 수 있도록 만전을 기한다는 계획이다.
감염병 비상대책반 24개 반, 249명을 운영하며 24시간 감시·대응 체계를 유지한다. 의심 사례가 발생하면 신속히 역학 조사와 방역 조치를 벌여 지역사회 확산을 막는다는 방침이다.
김호섭 경북도 복지 건강국장은 "빈틈없는 응급의료 대책을 통해 도민과 귀성객이 안심하고 건강한 추석 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "도민들께서도 가족의 건강을 위해 손 씻기, 주기적 환기 등 감염병 예방 수칙 실천에 적극 동참해 주실 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com