8월 호우 이재민 127세대 아직 임시거처…장기 대피 107세대 주거비 지원

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 18일 8월 호우 이재민 귀가 지원을 추진했다.
- 2895세대 중 127세대 226명은 아직 민간시설 등에 머물렀다.
- 거제·통영 107세대에는 월세·체재비와 복구비를 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 지난 8월 집중호우로 대피한 2895세대 가운데 대부분이 집으로 돌아갔지만, 127세대 226명은 여전히 민간 숙박시설이나 친인척집 등에 머물고 있는 것으로 나타났다. 정부는 주택 파손 등으로 장기 대피가 필요한 거제·통영 지역 107세대에 월세와 체재비를 지원한다.
행정안전부는 8월 집중호우로 주택이 침수·파손되거나 공동주택 단전·단수로 집을 떠난 이재민과 일시대피자가 추석 전에 일상으로 돌아갈 수 있도록 귀가와 주거 안정 지원을 추진한다고 18일 밝혔다.
8월 호우로 부산과 경남 등에서 총 2895세대 6176명이 대피했다. 지난 16일 기준 경남 거제시 등 4개 시·도 7개 시·군·구에서 127세대 226명이 민간 숙박시설이나 친인척집 등에 머물고 있다.
주택 침수나 공동주택 단전·단수로 대피한 주민들은 현장 복구 작업이 마무리되면서 대부분 귀가했다.
주택 파손 등으로 장기간 대피가 필요한 거제시와 통영시 이재민 107세대에는 지방정부를 통해 주거비용을 지원한다.
사면 유실로 공동주택 피해를 입은 거제시 54세대에는 피해 복구가 완료될 때까지 주거시설 월세 비용을 지원한다.
주택이 침수·파손된 거제시 31세대와 통영시 22세대에는 월세와 친인척집 거주에 필요한 체재비 일부를 지원한다. 친인척집에 머물던 세대가 월세 임대차 계약으로 전환해도 동일한 지원을 받을 수 있다.
월세 지원은 이재민이 빈집이나 빈방의 임대차 계약을 맺어 입주한 뒤 청구하면 지방정부가 월평균 50만원 수준의 임차료를 지급하는 방식이다. 이달부터 시행 중이며 이재민이 집으로 돌아가거나 주택 복구가 끝날 때까지 계속된다.
행안부는 공동주택 단전·단수 등으로 대규모 일시대피자가 발생한 거제시와 통영시에 생수 등 구호물자 지원을 위한 재난구호사업비 1억9000만원을 지원했다. 재해구호기금 등을 활용해 일시대피 주민의 숙박비와 식비 등을 지원하도록 지방정부와 협력하고 있다.
정부는 지난 16일 중앙재난안전대책본부 심의를 거쳐 8월 호우 피해 복구계획을 확정하고 총 2308억원의 복구비를 투입하기로 했다.
수전설비 침수로 단전 피해가 발생한 지역에는 수전설비 교체·수리 비용 일부로 60억원을 지원한다.
주택 침수 등 사유시설 피해를 입은 주민에 대한 재난지원금도 추석 전 신속하게 지급할 방침이다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "추석 전에 한 세대라도 더 집으로 돌아갈 수 있도록 복구를 서두르고, 장기 대피가 불가피한 세대는 주거비 지원이 늦어지지 않도록 지방정부와 함께 꼼꼼히 점검하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com