李대통령 "당내 멸칭·혐오 언어, 너무 마음 아파"...여권 화합 당부

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 여권 갈등에 화합을 당부했다
- 멸칭·혐오·증오를 멈추고 당내 힘을 모아야 한다고 말했다
- 지지층 기대에 부응해 정책과 가치를 실현해야 한다고 강조했다
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"이재명 선택한 국민 소망 실현해야"
[서울=뉴스핌] 박서영 신정인 기자 = 이재명 대통령은 18일 여권 내 갈등과 관련해 "누군가를 멸칭·혐오·증오하는 일은 없었으면 좋겠다"며 "제가 그걸 볼 때마다 너무 마음 아프다"며 당내 화합을 당부했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 기자회견에서 "가야 될 길이 얼마나 긴데, 해야 할 일이 얼마나 많은데 그 일하기보단 우리 안에서 힘을 빼는 걸 넘어서 훼손하고 길을 가지 못하게 하는 결과를 만들 수도 있다"고 우려했다
이 대통령은 "우리 안의 차이가 아무리 커도 우리가 이겨내야 할 그 상대와의 거리만큼 멀진 않다"고 평소 철학을 다시 한 번 강조했다.
이어 "좀 부족하고 화나는 게 있더라도 우리가 원래 가진 지향과 가치를 향해 눈감아주고 포용하면서 같이 갈 길을 찾았으면 좋겠다"고 요청했다.
그러면서 이 대통령은 "가치와 지향, 정책을 함께 하는 사람들의 입장도 중요하다"며 "여러 후보 중 이런 지향과 가치를 가진 저를 국민이 선택했기 때문에 우리는 반드시 실현해야 한다"고 말했다.
또 "이재명 대통령을 대통령으로 만든 분들의 소망"이라며 지지층의 기대에 부응해야 한다는 점을 강조했다.
seo00@newspim.com