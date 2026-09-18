86·88 국제스포츠대회 기록 한눈에…올림픽이 바꾼 서울·국민 일상 공개

AI 핵심 요약beta
- 국가기록원이 18일 86·88 국제스포츠대회 기록콘텐츠를 공개했다.
- 서울올림픽 유치·준비와 서울 도시 재편 과정을 담았다.
- 올림픽이 국민 일상과 정책 변화에 미친 영향도 보여줬다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 1988년 서울올림픽 유치 가능성을 '희박'하다고 평가했던 정부 보고서부터 올림픽 개최를 계기로 달라진 서울의 도시 공간과 국민의 일상까지 당시 모습을 보여주는 기록물이 공개된다.
행정안전부 국가기록원은 '벽을 넘어서, 86·88 국제스포츠대회' 기록콘텐츠를 구축해 오는 19일부터 국가기록원 누리집에서 공개한다고 18일 밝혔다.
이번 콘텐츠는 올림픽 유치부터 대회 준비와 개최까지의 과정뿐 아니라 잠실·방이동 일대 개발과 한강 정비, 교통망 확충 등 서울의 공간 재편과 당시 국민 생활의 변화까지 관련 기록물을 통해 보여준다.
콘텐츠는 ▲기적의 유치, 국가의 총력전 ▲올림픽 도시, 서울 ▲올림픽 시대, 국민의 일상 ▲세계가 모인 서울 등 4개 주제로 구성됐다. 국가기록원뿐 아니라 대통령기록관 등 관계기관이 보유한 기록물도 함께 수록했다.
'기적의 유치, 국가의 총력전'에서는 서울올림픽 유치 과정과 정부·서울시·민간이 대회 준비 체계를 갖춰 나가는 과정을 살펴볼 수 있다.
1981년 2월 문교부가 작성한 '국제경기대회 유치추진 현황 보고'에는 당시 올림픽 유치 가능성을 '희박'하다고 평가한 내용이 담겼다. 하지만 같은 해 9월 독일 바덴바덴에서 서울이 개최지로 최종 선정됐다.
당시 유치대표단의 '88올림픽 서울유치 결과보고'에는 각국의 지지 현황과 교섭 활동이 기록돼 있다. 정부가 수집한 '제24회 올림픽대회 서울 유치 관련 외국 신문 보도기사'에는 한국이 올림픽을 개최하는 최초의 개발도상국이 될 것이라고 평가한 외신 보도도 담겼다.
◆ 잠실·올림픽공원부터 한강·지하철까지…달라진 서울
'올림픽 도시, 서울'에서는 대회 준비 과정에서 서울의 도시 공간이 어떻게 재편됐는지를 보여준다.
1982년 국무총리행정조정실의 '올림픽 및 아시안게임 주요시설배치 조정방안'에는 경기시설과 선수촌 부족 문제를 해결하기 위해 방이동 일대에 경기장과 선수·기자촌을 배치하고 올림픽공원을 조성하는 구상이 담겨 있다.
한강 종합개발과 올림픽대로 건설, 지하철 등 교통망 확충 과정도 확인할 수 있다. 1981년 서울시의 '한강서울시 유역미화계획'에는 올림픽에 대비한 한강 주변 정비 계획이, 국립영화제작소의 '지하철 3·4호선 건설과정'에는 지하철 개통과 86·88 국제스포츠대회의 관계가 담겼다.
1983년 서울시의 '도심재개발촉진방안'에서는 대회에 대비해 건축규제를 완화하고 도심 재개발을 촉진하려 했던 당시 정책을 살펴볼 수 있다. '86·88 주요시설 확보 관련 철거민 대책' 등 도시 공간 재편 과정에서 마련된 철거민 관련 기록도 공개된다.
◆ 국민 생활까지 바꾼 올림픽
'올림픽 시대, 국민의 일상'에서는 국제대회 준비가 정부 정책과 국민 생활에 미친 변화를 기록으로 확인할 수 있다.
1981년 10월 마련된 '88계기 국민의식 개혁 캠페인 계획'에는 올림픽을 계기로 질서와 환경, 책임 의식 등을 높이려 했던 당시 정부의 캠페인 방안이 담겼다.
보건사회부의 '1984년 주요업무계획'에는 위생 수준 향상과 전염병·성병 관리, 부랑인 대책 등이 포함됐다. 법무부의 '1982년 주요업무계획'에는 '올림픽 저해사범 엄단'을 내세워 관광저해사범과 질서침해사범 등의 단속을 강화하는 내용이 담겼다.
마지막 '세계가 모인 서울'에서는 86서울아시안게임과 88서울올림픽, 88서울패럴림픽의 개·폐회식과 주요 경기 현장을 시청각 기록물로 살펴볼 수 있다.
국가기록원은 이와 함께 '86·88 국제스포츠대회 기록물 검색가이드'도 구축했다. 대회 유치와 준비, 올림픽 시설, 대회 운영 준비, 대회 현장 등 80여개 세부 주제에 따라 소장 기록물 2만8000여건을 분류해 이용자가 원하는 자료를 쉽게 찾도록 했다.
이용철 국가기록원장은 "이번 콘텐츠를 통해 국민이 86·88 국제스포츠대회의 유치와 개최 과정뿐 아니라 서울의 공간과 국민의 일상에 나타난 변화까지 폭넓게 살펴보고, 관련 기록물을 다양하게 활용하기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com