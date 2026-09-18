업무 중 다친 공무원 직무복귀 돕는다…맞춤형 훈련 첫 실시

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 18일 공상 공무원 32명 맞춤형 훈련을 마쳤다
- 올해 처음 도입해 건강·업무 여건에 맞춰 복귀를 지원했다
- 훈련 후 1개월 내 점검하고 재활·코칭도 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 업무 중 다치거나 질병을 얻은 공무원이 안정적으로 직무에 복귀할 수 있도록 개인의 건강 상태와 업무 여건 등을 고려한 맞춤형 직무복귀 훈련이 처음으로 실시됐다.
인사혁신처는 교육·경찰·소방·교정 분야 등의 공상 공무원 32명이 9일간 진행된 '공상 공무원 맞춤형 직무복귀 훈련'을 마쳤다고 18일 밝혔다.
올해 처음 도입된 이번 훈련은 공무 수행 중 부상이나 질병을 입은 공무원의 회복과 원활한 직무 복귀를 지원하기 위해 마련됐다. 교육은 1차 공통교육과 2차 맞춤형 교육으로 나눠 진행됐다.
1차 교육에서는 모든 참가자를 대상으로 공직가치와 인공지능(AI) 활용 교육 등을 공통으로 실시했다.
이후 부상 정도와 복귀 의지, 상병 종류 등을 종합적으로 고려해 참가자를 '직무적응형'과 '직무전환형'으로 구분하고 2차 맞춤형 교육을 진행했다.
직무적응형은 기존과 유사한 업무로 돌아가는 공무원을 대상으로 장기간 업무 공백에 따른 적응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.
직무전환형은 현장 업무에서 사무업무로 전환되는 등 기존과 다른 업무를 맡게 되는 공무원을 대상으로 새로운 직무에 필요한 역량을 익히도록 구성했다.
교육에 참여한 한 50대 공무원은 "프로그램이 체계적으로 구성돼 좋았고 특히 인공지능 활용 교육이 큰 도움이 됐다"고 말했다.
또 다른 40대 공무원은 "건강과 심리상태에 따라 맞춤형 교육이 이뤄져 유용했고 교육을 통해 자신감을 얻고 심리적 안정을 되찾을 수 있었다"고 평가했다.
인사처는 교육이 실제 직무 복귀로 이어질 수 있도록 훈련 종료 후 1개월 이내 참가자별 복귀 상황을 점검하는 등 사후관리도 실시할 예정이다.
인사처와 공무원연금공단은 이번 맞춤형 훈련 외에도 공상 공무원의 재활과 직무복귀를 돕기 위해 전담관리자(코디네이터), 마음 돌봄 프로그램, 직무복귀 지도(코칭) 등을 운영하고 있다.
김정연 인사처 재해보상정책관은 "공무 중 다치거나 질병을 입은 공무원의 직무 복귀는 재해보상 제도의 주요한 목표"라며 "공상 공무원들이 성공적으로 직무에 복귀해 다시 일상으로 돌아가는 데 필요한 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com