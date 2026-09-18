한섬, 2028년까지 매년 100억 자사주 매입·소각...배당도 확대

AI 핵심 요약beta
- 한섬이 18일 자사주 매입·소각 계획을 밝혔다.
- 2028년까지 매년 100억원씩 자사주를 소각한다.
- 배당 기준을 높이고 최저배당액도 800원으로 올렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한섬이 자사주 매입·소각과 배당 확대를 아우르는 중장기 주주환원책을 내놨다. 2028년까지 매년 100억원 규모의 자사주를 없애 유통 주식 수를 줄이고, 배당 기준도 높여 주주가치 제고에 나선다.
현대백화점그룹 계열 패션기업 한섬은 다음달 22일까지 자사주 65만3168주를 장내 매수한 뒤 연내 전량 소각한다고 18일 공시했다. 매입 예정 금액은 100억원으로 전체 발행주식의 약 3%에 해당한다.
한섬은 올해를 시작으로 2028년까지 3년간 해마다 100억원 규모의 자사주를 매입해 소각할 방침이다. 계획대로 진행되면 3년간 총 300억원 규모다. 자사주 소각은 발행주식 수를 줄여 기존 주주의 지분 가치를 높이는 대표적인 주주환원 수단으로 꼽힌다.
배당 정책도 강화한다. 배당 재원의 최소 기준을 기존 별도 영업이익의 15% 이상에서 20% 이상으로 상향한다. 주당 최저배당액도 750원에서 800원으로 50원 높인다.
한섬 관계자는 "최저 배당금과 배당 지원 비율 상향은 물론, 자사주 취득 및 소각 등 3개년에 걸친 적극적인 주주환원 정책 추진을 통해 주주가치를 제고시킬 계획"이라며 "지속 성장을 바탕으로 기업가치를 높여 주주를 포함한 시장의 다양한 이해관계자들과 더욱 단단한 신뢰를 구축해 나가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com