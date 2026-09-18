한솔제지, 에콰도르 산토도밍고 하수 인프라 구축 프로젝트 완료

AI 핵심 요약beta
- 한솔제지가 18일 에콰도르 환경 인프라 사업을 완공했다.
- 산토도밍고에 40km 관로와 처리시설을 구축했다.
- 주민 19만명 생활환경 개선과 오염 차단이 기대된다.
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수질 개선 및 주민 19만 명 혜택
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한솔제지가 정부의 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 추진된 에콰도르 환경 인프라 구축 프로젝트를 성공적으로 완공했다고 18일 밝혔다.
대외경제협력기금(EDCF)은 개발도상국의 경제·사회 인프라 건설을 지원하고 한국과의 경제협력을 증진하기 위해 정부가 조성한 정책기금이다. 이번 프로젝트는 에콰도르 산토도밍고 지역의 하수처리 환경을 개선하기 위해 추진됐으며, 한솔제지는 지난 2017년 사업에 착수해 주요 환경 인프라 구축을 전담해 왔다.
산토도밍고 지역은 그간 기존 하수처리 인프라 부족으로 생활하수와 오수가 하천에 직접 유입되는 등 수질오염 극복과 주민 위생환경 개선에 대한 목소리가 높았다.
한솔제지는 이번 사업을 통해 지역 하수와 오수를 체계적으로 처리할 수 있도록 총 40km 규모의 하천 하수관로와 하루 2만 톤의 처리 역량을 갖춘 하수처리시설을 구축했다. 이번 시설 가동을 통해 하천 오염원 유입을 효과적으로 차단함은 물론, 지역 주민 약 19만 명의 생활환경이 대폭 개선될 것으로 기대된다.
특히 장기간 진행된 프로젝트 과정에서 코로나19 팬데믹과 현지 사업 환경 변화 등 예기치 못한 변수 속에서도 발주처 및 현지 관계기관과의 긴밀한 협업을 바탕으로 사업을 안정적으로 완료해 현지 언론으로부터 긍정적인 평가를 받았다.
한솔제지는 그동안 니카라과 후이갈파 정수장, 아제르바이잔 하수처리장, 인도네시아 바탐 하수 등 해외 사업과 함께 평택에코센터, 수도권 음폐수 바이오가스화 사업 등 국내외 수처리·환경 분야 경험을 지속 축적해 왔다.
한솔제지 관계자는 "이번 프로젝트는 다양한 현지 여건 속에서도 관계기관과 긴밀히 협력해 사업을 안정적으로 마무리했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 축적된 기술력과 사업 수행 경험을 바탕으로 국내외 환경 인프라 사업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com