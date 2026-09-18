[속보] 李대통령 "레버리지 ETF 도입 보고받은 바 있어...부족함 있었다"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령은 18일 오전 청와대 영빈관에서 진행한 기자회견에서 "레버리지 ETF(상장지수펀드) 도입은 당시 보고받은 바 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 "주가가 상승할지 투자를 통해 이익볼지 손해볼지 귀신도 모른다"며 "그러나 정부 정책 불안정성이 좀 있었던 게 아닌가 싶다. 부족함이 있었던 건 맞는 것 같다"고 말했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
kimsh@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령은 18일 오전 청와대 영빈관에서 진행한 기자회견에서 "레버리지 ETF(상장지수펀드) 도입은 당시 보고받은 바 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 "주가가 상승할지 투자를 통해 이익볼지 손해볼지 귀신도 모른다"며 "그러나 정부 정책 불안정성이 좀 있었던 게 아닌가 싶다. 부족함이 있었던 건 맞는 것 같다"고 말했다.
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