"리클라이너 티 안 나네"…한샘, 미니멀 소파 '타임리스·노브' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한샘이 18일 전동 리클라이너 소파 2종을 출시했다
- 200명 고객 테스트를 반영해 착석감과 미니멀 디자인을 강화했다
- 타임리스와 노브는 로우백·천연가죽·공간활용을 내세웠다
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200명 고객 필드 테스트 반영
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 수년간 축적해 온 기술력과 노하우를 집약한 전략 신제품 전동 리클라이너 소파 2종 '타임리스(Timeless)'와 '노브(Nove)'를 출시했다고 18일 밝혔다.
2013년 국내 홈 인테리어 브랜드 최초로 전동 리클라이너를 선보인 한샘은 200명의 고객이 참여한 필드 테스트 피드백을 분석해, 고객이 직접 검증한 최상의 착석감과 미니멀 디자인을 신제품에 최종 반영했다.
신제품 2종은 리클라이너 특유의 둔탁한 부피감과 투박한 절개선을 배제하고 깔끔한 모던 실루엣을 구현한 것이 특징이다. 최근 트렌드인 로우백(Low-back) 스타일을 적용해 헤드레스트를 낮췄을 때 거실 공간이 한층 넓어 보이는 개방감을 선사한다. 100% 이태리 펠레밀라노사의 1.6~1.8mm 천연 황소 가죽을 사용해 고급스러운 질감과 컬러감도 갖췄다.
세로 절개선을 없앤 '타임리스'는 머리와 목을 안정적으로 받쳐주는 낮은 필로우 타입 팔걸이를 탑재했으며, '레드빈'과 '화이트' 2가지 컬러로 선보인다. 더블 파이핑 마감과 일체형 허리 쿠션을 적용한 '노브'는 허리 라인을 안정적으로 지지하며, '도브 그레이'와 '화이트' 중 선택할 수 있다.
착석감 향상을 위해 정교한 공학적 설계를 바탕으로 고급 매트리스용 '그라데이션 포켓스프링'과 '고밀도 메모리폼'을 조합해 입체적인 미디엄소프트 감촉을 완성했다. 한국인 표준 체형에 맞게 좌방석 높이를 최적화해 안착감도 높였다.
아울러 로봇청소기 출입이 용이한 '플로팅 다릿발'과 벽 밀착 설치가 가능한 '제로월 하드웨어'를 적용해 공간 활용도를 극대화했다. 최신 C·A타입 충전 포트와 좌방석·헤드레스트가 각각 조절되는 투모터 시스템을 탑재해 디지털 기기 활용 시 최적의 휴식 자세를 제공한다.
한샘 관계자는 "이번에 선보이는 타임리스와 노브는 국내 홈 인테리어 브랜드 최초로 전동 리클라이너 소파를 선보인 이래 한샘이 오랫동안 축적해 온 기술력과 노하우가 집약된 핵심 라인업"이라며 "거실 공간의 분위기를 한층 세련되고 감각적으로 연출해 주는 미니멀 디자인과 엄격하게 검증된 품질, 한국인 체형에 최적화된 착석감으로 최고 수준의 휴식 경험을 선사할 것"이라고 전했다.
stpoemseok@newspim.com