부안군, 소상공인 '아이돌봄' 지원…연 480시간 추가

AI 핵심 요약beta
- 부안군이 29일 소상공인 자녀 돌봄 지원사업을 추진했다
- 12세 이하 자녀 둔 소상공인 가구에 본인부담금 70%를 지원했다
- 군은 돌봄 공백을 줄여 경제활동을 돕겠다고 밝혔다
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정부 지원시간 소진 가구에 연 480시간 추가 지원…일·가정 양립 환경 조성
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 소상공인과 종사자 가정의 자녀 돌봄 부담을 덜고 안정적인 경제활동을 지원하기 위해 아이돌봄 지원사업을 추진한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 영업시간과 자녀 돌봄시간이 겹쳐 어려움을 겪는 소상공인 가정의 돌봄 수요를 반영해 아이돌봄서비스 이용에 따른 경제적 부담을 줄이고 돌봄 공백을 예방하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 부안군에 주소를 둔 소상공인 사업주 및 그 종사자 가정 중 3개월 이상 12세 이하 아동이 있는 기준중위소득 250% 이하 가구다.
특히 아이돌봄서비스 정부 지원시간을 모두 이용한 가구를 대상으로 가구당 연 480시간의 추가 지원 범위 내에서 아이돌봄서비스 본인부담금의 70%를 지원한다.
군은 이를 통해 소상공인 부모가 영업이나 근로시간 중 자녀 돌봄에 대한 부담을 덜고 경제활동에 전념할 수 있도록 지원할 계획이다.
이번 사업은 자녀 양육으로 인한 소상공인의 경제활동 중단이나 근로시간 제약을 완화하고 일과 가정이 양립할 수 있는 환경을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
부안군은 지역 돌봄 수요와 소상공인의 어려움을 반영해 2025년 고향사랑기금 운용위원회 심의를 거쳐 2026년 고향사랑기금 신규사업으로 선정하고 사업을 추진하게 됐다.
군 관계자는 "소상공인들은 영업시간과 자녀 돌봄시간이 겹치면서 아이 돌봄에 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "이번 사업을 통해 소상공인 가정의 돌봄 부담을 덜고 부모가 안심하고 경제활동을 이어갈 수 있는 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com