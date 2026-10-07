하나은행, 2026-2027 한국바둑리그 타이틀 스폰서

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 7일 2026-2027 한국바둑리그 타이틀 스폰서가 됐다
- 하나은행과 한국기원이 6일 조인식을 열고 새 시즌 명칭을 확정했다
- 양측은 개막식 확대와 바둑 저변 확대 지원을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행이 2026-2027 한국바둑리그의 타이틀 스폰서로 나선다. 하나은행과 한국기원은 지난 6일 서울 성동구 한국기원 본사에서 조인식을 열고 새 시즌의 공식 명칭을 확정했다고 7일 밝혔다.
한국바둑리그는 한국기원이 주최·주관하는 국내 대표 프로바둑리그다. 이호성 하나은행장과 정태순 한국기원 이사장, 신진서·김은지 등 프로기사들이 조인식에 참석했다.
하나은행은 새 시즌 리그 공식 명칭과 로고 사용 등 다양한 스폰서십 활동을 펼칠 예정이다. 양 기관은 공식 개막식을 확대하고 정규리그 성과를 별도로 조명하는 등 운영 방식을 개편할 계획이다.
이호성 은행장은 "한국바둑리그의 새로운 동반자로서 한국 바둑의 저변 확대와 세계화에 적극 참여하겠다"고 밝혔다. 정태순 이사장은 "하나은행과의 협력이 팬들에게 깊은 울림을 전하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
하나은행은 '하나은행 바둑 슈퍼매치'와 어린이 바둑 페스티벌 등을 개최하며 바둑 지원을 이어왔다. 이번 타이틀 스폰서 참여를 통해 유소년부터 프로바둑까지 저변 확대 활동을 더욱 확대할 방침이다.
romeok@newspim.com