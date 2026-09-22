하나은행, 업비트 글로벌과 암호자산 규제 협력

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 22일 업비트 글로벌과 규제 준수 협약을 맺었다.
- 양사는 트래블룰 기반 암호자산 이전 체계를 구축하기로 했다.
- 디지털자산 규제 대응과 기술·인프라 협력을 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 업비트 글로벌과 암호자산 이전 시 규제 준수를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 트래블룰을 중심으로 안전한 자산 이전 체계를 구축하기 위한 것이다. 트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따른 규제로, 암호자산 이전 시 송·수신인 정보를 확보·보관하고 상대 사업자에게 전달하도록 하는 제도다. 자금세탁과 테러자금조달 위험을 줄이는 것을 목표로 한다.
업비트 글로벌은 자회사 'VerifyVASP'를 통해 트래블룰 솔루션을 운영 중이다. 암호자산 이전 시 송·수신자 정보를 확인하면서 개인정보를 보호하는 방식으로 규제 준수를 지원한다.
양사는 협약을 통해 디지털자산 관련 법·제도 및 규제 변화에 공동으로 대응하고, 안전한 이전을 위한 기술·인프라를 공동 연구할 계획이다. 또한 금융기관과 국내외 암호자산사업자 간 연계 방안을 검토하고 규제 준수 관련 정보를 교류하기로 했다. 특히 송·수신인 정보 확인과 안전한 전달 등 트래블룰 적용에 필요한 사항을 함께 살펴볼 예정이다.
romeok@newspim.com