하나은행, 범죄피해자 재산관리 신탁 협약

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 29일 대전지검과 업무협약을 맺었다.
- 범죄피해자 등 사회적 약자 재산보호를 위해서다.
- 신탁·자산관리로 맞춤형 보호체계를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 대전지방검찰청과 범죄피해자 등 사회적 약자의 재산을 보호·관리하기 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
미성년자, 장애인, 고령자 등이 범죄피해구조금과 보험금을 안전하게 보관하고 생활비, 의료비, 교육비 등 필요한 목적에 맞춰 사용할 수 있도록 지원하기 위한 것이다. 특히 강력범죄로 인해 홀로 남겨진 미성년 자녀의 범죄피해구조금을 안전하게 관리해야 한다는 필요성이 협약 추진의 배경이 됐다.
양 기관은 재산관리 지원이 필요한 경우 하나은행의 신탁·자산관리 역량과 검찰청의 범죄피해자 보호·지원 업무를 연계해 신탁을 활용한 보호 방안을 제공하기로 했다.
하나은행은 대상자의 연령과 생활환경, 지원 필요성 등을 종합적으로 고려해 신탁재산의 관리 및 지급 방식을 설계하고 맞춤형 솔루션과 관련 정보를 제공할 예정이다.
양 기관은 재산보호가 필요한 사례를 지속적으로 공유하고 실무 담당자 간 협력체계를 강화해 신탁을 활용한 재산보호 제도의 실효성을 높여 나갈 계획이다.
romeok@newspim.com