신동아건설, 남양주 진접에 590가구 건립...회생절차 종결 후 첫 자체사업

착공 및 분양 내년 10월 예정...3500억원 매출 예상
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 신동아건설이 경기 남양주시 진접읍 일대 공동주택 사업부지를 매입해 590가구 공동주택 조성에 나선다고 7일 밝혔다.
매입한 부지는 경기 남양주시 진접읍 연평리 76-3번지 일대로 약 2만8043㎡ 규모다.
회사는 해당 부지에 지하 2층, 지상 29층, 590가구 규모 공동주택과 부대복리시설을 건립할 계획이다. 착공과 분양은 내년 10월을 목표로 하고 있으며 사업이 진행될 경우 예상 매출액은 약 3500억원에 이를 것으로 예상된다.
이번 사업은 신동아건설이 회생절차 종결 후 추진하는 첫 자체사업이다. 신동아건설은 향후 사업성이 우수한 수도권 지역을 중심으로 자체사업을 확대할 계획이다.
신동아건설 관계자는 "서울과 수도권을 중심으로 사업성이 우수한 지역의 정비사업과 자체사업에 역량을 집중하고 있다"며 "남양주 진접은 개발 여건과 입지 경쟁력이 우수한 지역으로 안정적인 사업 추진이 가능할 것이다"고 말했다.
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