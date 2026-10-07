삼미금속, 가스터빈 블레이드 납품 개시

AI 핵심 요약beta
- 삼미금속이 7일 한화파워향 가스터빈 블레이드 공급을 시작했다.
- AI 데이터센터 전력 수요로 가스터빈 수요가 급증했다.
- 삼미금속은 후속 수주를 논의하며 공급 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼미금속은 지난해 한화파워(구 PSM)으로부터 수주한 가스터빈용 블레이드 제품 공급을 시작했다고 7일 밝혔다.
터빈블레이드는 가스터빈과 증기터빈 등에서 고온·고압 연소가스와 증기의 운동 에너지를 회전력으로 변환해 발전기에 동력을 전달하는 부품이다. 최근 글로벌 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 데이터센터의 전력원으로 가스터빈을 채택하면서 수요가 급증했고, 지난해부터 공급 부족 현상이 발생했다.
회사에 따르면 삼미금속은 이번 납품을 기점으로 관련 신규 수주 확대에 나설 방침이다. 이미 고객사와 내년 중 가스터빈 2기 규모의 후속 수주를 논의 중이다.
삼미금속은 1994년 원전용 증기터빈 블레이드를 국산화한 이후 지난해 가스터빈 블레이드를 수주하며 제품을 다각화했다. 2024년에는 한화파워로부터 공정 및 품질관리 실사를 통과해 벤더 등록을 완료했다.
회사 관계자는 "지난해 수주한 한화파워향 가스터빈 블레이드 제품에 대해 고객사 품질 기준을 거쳐 납품을 진행 중"이라며 "최근 AI 데이터센터 등 전력 인프라 수요가 급증하고 있는 가운데, 후속 수주도 이미 논의 중인 만큼 향후 가스터빈 관련 수주 규모가 확대될 것으로 예상된다"고 말했다.
nylee54@newspim.com