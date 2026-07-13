삼미금속, 에버런스 AI 데이터센터용 커넥팅로드 개발사 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼미금속이 글로벌 엔진 제조사 에버런스로부터 AI 데이터센터용 중속엔진 커넥팅로드 개발 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 계약을 통해 AI 데이터센터 가스엔진에 적용되는 'L35/44G' 엔진용 커넥팅로드를 개발한다. 내년 중 테스트를 거쳐 양산에 나설 예정이다.

커넥팅로드는 엔진에서 피스톤과 크랭크축을 연결해 힘을 전달하는 핵심 부품이다. 삼미금속은 1986년 중속엔진용 커넥팅로드를 국산화한 후 에버런스로부터 기술 검증을 통과했으며, 관련 제품 국내 시장 점유율 1위를 유지 중이다. 올해 상반기 관련 제품 누적 수주액은 전년 동기 대비 57% 성장했다.

삼미금속 로고. [사진=삼미금속]

삼미금속은 지난해 STX엔진, 한화엔진과 중속엔진 'L35/44DF' 커넥팅로드 공급계약을 체결한 바 있다. 최근 HD현대중공업 등 글로벌 엔진 제조사들이 미국 AI 데이터센터에 적용되는 중속엔진 사업을 본격화하면서 추가 발주가 이어지고 있다.

회사 관계자는 "장기간 공급을 통해 기술력을 인정받았으며, 레퍼런스를 바탕으로 신뢰도를 축적해 신제품 개발이 확정됐다"며 "이번에 개발할 제품은 글로벌 탑티어 엔진 제조 기업 에버런스를 통해 AI 데이터센터 전력 인프라로 채택이 확대되고 있는 가스엔진에 적용된다"고 말했다.

그는 이어 "중속엔진이 AI 데이터센터 육상 발전기로 주목받으면서 에버런스도 관련 사업 가속화에 나서고 있어 후속 수주가 예상되는 상황"이라며 "라이센서인 에버런스로부터 다수의 레퍼런스를 축적한 데 이어 신제품 개발도 확정됐으며, 이를 기반으로 중속엔진 커넥팅로드 매출 증대에 나설 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com