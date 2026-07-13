삼성카드, 여름 휴가철 맞아 워터파크·쇼핑·여행 할인

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캐리비안 베이 종일권 최대 50% 할인

대형마트·슈퍼마켓 할인, 해외결제 캐시백 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 여름 휴가철을 맞아 워터파크와 쇼핑, 해외여행 관련 할인 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

워터파크 할인으로는 오는 8월 30일까지 캐리비안 베이 대인 종일권을 삼성카드로 구매할 경우 최대 50% 할인을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 여름 휴가철을 맞아 워터파크와 쇼핑, 해외여행 관련 할인 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다. [사진=삼성카드] 2026.07.13 yunyun@newspim.com

캐리비안 베이 스마트예약을 통해 대인 종일권과 메가스톰 Q-Pass 패키지를 결제할 경우 우대가도 적용된다. 메가스톰 Q-Pass 패키지는 하루 선착순 100매 한정으로 판매된다.

슈퍼마켓과 대형마트 할인 행사도 오는 31일까지 진행한다.

이마트에브리데이 온·오프라인과 롯데슈퍼 오프라인에서 5만원 이상 결제하면 3000원을 할인받을 수 있다. GS더프레시 오프라인에서는 5만원 이상 결제 시 5000원 할인 혜택을 제공한다.

대형마트의 경우 롯데마트에서 10만원 이상 결제하면 4000원, 이마트에서는 10만원 이상 결제 시 5000원을 할인받을 수 있다. 트레이더스에서는 15만원 이상 결제하면 5000원 할인이 적용된다.

할인 혜택을 받으려면 모니모 앱에서 해당 이벤트를 링크한 뒤 이용 조건을 충족해야 한다.

해외여행 고객을 위한 혜택도 마련했다. 해외 온·오프라인 가맹점 결제 시 캐시백을 제공하며 여행과 항공, 면세점 업종에서는 최대 3개월 무이자 할부를 이용할 수 있다.

마스터카드와 비자, 아멕스, 유니온페이 등 국제 브랜드 카드 고객에게는 브랜드사별 해외 현지 혜택도 제공한다.

이벤트별 세부 조건과 대상 카드는 모니모 앱과 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 "여름 휴가철 고객들이 여행과 쇼핑을 보다 부담 없이 이용할 수 있도록 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 생활에 도움이 되는 다양한 이벤트를 제공하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com