대신파이낸셜그룹, 임직원·가족 함께하는 ESG 활동 진행

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도심 숲 조성·무료급식 봉사 등 사회공헌

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신파이낸셜그룹은 지난 6월 19일부터 7월 11일까지 임직원과 가족이 함께 참여하는 실천형 ESG 활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 ESG 활동은 임직원뿐 아니라 가족이 함께 참여할 수 있도록 구성해 일상 속 ESG 실천 문화를 확산하고 지역사회와의 상생을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

대신파이낸셜그룹 임직원·가족 ESG 사회공헌 활동 사진. [사진=대신증권]

대신파이낸셜그룹은 사회적 가치 확산을 위해 발달장애인 뮤지션 공연 관람 프로그램을 마련했다. 임직원들은 공연을 통해 장애인 예술인의 문화예술 활동을 응원하고 다양성과 포용의 가치를 함께 나누는 시간을 가졌다.

환경 분야에서는 매주 토요일 임직원 가족과 함께하는 체험형 프로그램을 진행했다. 도심 속 숲 조성 활동을 비롯해 신길역 벽화 그리기, 친환경 화분 만들기, 도심 속 생태계 회복 프로젝트 등 다양한 활동이 이어지며 지역 환경 개선과 생태계 복원에 힘을 보탰다.

지역사회와의 상생을 위해 매주 월요일, 목요일 점심시간마다 무료급식 배식 봉사활동을 진행해 취약계층을 위한 나눔을 실천했다. 또 중구청 및 중구자원봉사센터 등 유관 기관과 함께 쿨키트 및 캘리그라피 물품 제작, 희망피자 나눔, 바다의 시작 캠페인 등을 진행하며 지역사회에 온기를 전했다.

이와 함께 장난감 업사이클링, 임직원 물품 나눔, 쿨키트 제작, 헌혈 활동 등 다양한 ESG 프로그램도 운영하며 자원순환과 나눔 문화 확산에 기여했다.

송하영 대신증권 경영기획실장은 "ESG는 기업의 지속가능한 성장을 위한 경영 전략인 동시에 임직원들이 일상에서 함께 실천해 나가는 가치"라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 환경과 지역사회에 긍정적인 변화를 만들고, 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com