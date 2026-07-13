KB증권, 온라인 자산관리 '오늘의 콕' 올해 누적 1000만 조회 돌파

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푸시 알림 동의 고객도 약 35% 증가

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 13일 자사 MTS 'KB M-able(마블)'에서 제공하는 온라인 자산관리 콘텐츠 '오늘의 콕' 서비스가 올해 누적 조회수 1000만 회를 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난해보다 3개월 앞선 기록이다.

서비스 이용 기반도 넓어지고 있다. 오늘의 콕 푸시(PUSH) 알림 동의 고객은 지난해 말 23만4824명에서 2026년 7월 8일 기준 31만6603명으로 약 35% 증가했다.

[사진=KB증권]

KB증권에 따르면 오늘의 콕은 주식, 부동산, 세무, 법률 등 재테크 전반에 걸친 정보를 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 제공하는 온라인 자산관리 콘텐츠 서비스다. KB증권은 투자자들이 일상 속에서도 양질의 금융 정보를 손쉽게 접하고 스스로 자산관리 의사결정을 할 수 있도록 지원하기 위해 2022년 8월 해당 서비스를 출시했다.

서비스 출시 이후 오늘의 콕은 콘텐츠 확장과 개인화 고도화를 통해 이용자 저변을 빠르게 넓혀왔다. 특히 올해는 반도체 중심의 국내 증시 회복 기대감, ETF 투자 확대, 세제 개편 등 시의성 높은 이슈를 신속하게 다루며 조회수가 증가했다. 인기 콘텐츠는 국내 증시 투자전략, ETF, 절세, 기업가치 제고, 우주산업 등 실제 투자에 활용 가능한 주제에 집중됐다.

KB증권은 앞으로도 오늘의 콕 서비스를 지속 고도화해 주식·연금·부동산·세무·법률 등 다양한 분야의 콘텐츠를 더욱 풍부하게 제공하는 한편, 고객 개개인의 관심사와 투자 패턴에 맞춘 개인화 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "'오늘의 콕'이 고객의 일상적인 투자 정보 채널로 자리 잡으며 지난해보다 3개월 앞서 누적 조회수 1000만 회를 달성했다"며 "앞으로도 맞춤형 금융 콘텐츠와 신뢰도 높은 투자 정보를 지속적으로 제공해 고객의 체계적인 자산관리를 지원하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com