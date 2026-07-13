한양증권, 금융 상식 풀어낸 숏폼 콘텐츠 '한양사전' 론칭

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디지털 콘텐츠로 고객 및 잠재고객과 소통 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한양증권은 금융 상식을 쉽고 흥미롭게 풀어낸 숏폼 콘텐츠 '한양사전'을 선보인다고 13일 밝혔다.

한양증권에 따르면 한양사전은 투자자들의 호기심을 자극하는 금융 용어와 증시 상식을 친근한 스토리텔링으로 소개하는 콘텐츠로, 누구나 부담 없이 금융 지식을 접할 수 있도록 기획했다.

[사진=한양증권]

첫 번째 에피소드에서는 한국과 미국 등 국가별 주식시장에서 상승과 하락을 표시하는 색상이 서로 다른 이유를 다뤘다. 역사와 문화적 배경에 따라 색상 체계가 달라진 과정을 소개하며 투자자들의 이해를 도왔다.

두 번째 에피소드에서는 상승장을 의미하는 '불마켓(Bull Market)'과 하락장을 뜻하는 '베어마켓(Bear Market)'의 유래를 소개했다. 황소와 곰의 공격 자세에서 비롯됐다는 대표적인 설과 함께 다양한 역사적 배경을 흥미롭게 풀어냈다.

세 번째 에피소드에서는 400여 년 전 네덜란드 상인들의 항해 투자에서 시작된 세계 최초의 주식시장 탄생 과정을 조명했다. 여러 사람이 자금을 모아 위험을 분산하던 방식이 동인도회사 설립과 세계 최초의 증권거래소 탄생으로 이어진 과정을 이해하기 쉽게 담아냈다.

한양증권 관계자는 "투자 정보와 금융 상식의 경계를 허무는 콘텐츠로 고객과의 접점을 더욱 넓힐 예정"이라며 "금융을 쉽고 친근하게 이해할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

한편 한양증권은 헤드라인 중심의 '30초 경제뉴스', 뉴스 큐레이션 콘텐츠 '마켓 브리프', 임직원 토크 콘텐츠 '여의도 탕비실', 당일 코스피 마감 상황을 날씨에 빗대 전달하는 '오늘의 KOSPI' 등 다양한 디지털 콘텐츠를 운영하고 있다.

rkgml925@newspim.com