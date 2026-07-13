우리투자증권, 8월 10일까지 '반도체 불을 켜주세요' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 13일 반도체·AI 투자 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 10일 연속 출석·국내주식 2000만원 거래·알림 설정 3가지 미션 달성 시 응모 가능하다고 했다
- 추첨 당첨자에 삼성전자·K반도체 ETF를, 미당첨자 전원에 미국AI전력SMR ETF 1주를 준다고 했다
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"미래 성장산업 투자기회 제공"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 다음 달 10일까지 반도체와 인공지능(AI) 등 미래 성장산업에 투자할 기회를 제공하는 '반도체 불을 켜주세요' 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 해당 이벤트는 우리투자증권 일반종합계좌를 보유한 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, ▲우리WON MTS 앱 10일 연속 출석체크 ▲국내주식(ETF/ETN 포함) 누적 거래금액 2000만원 이상 ▲이벤트 및 혜택 앱 푸시 알림 설정 등 3가지 미션을 모두 완료하면 응모할 수 있다.
회사는 미션을 모두 달성한 고객 중 추첨을 통해 ▲삼성전자 1주(30명) ▲1Q K반도체TOP2+ ETF 1주(700명)를 증정한다. 추첨에 선정되지 않은 참여자 전원에게는 TIGER 미국AI전력SMR ETF 1주를 증정한다.
우리투자증권 관계자는 "최근 투자자들의 관심이 높은 반도체와 AI 전력 테마를 보다 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "매일 출석체크를 하며 반도체에 불이 하나씩 켜지는 과정을 확인하는 즐거움과 성장산업 종목을 내 계좌에 담아보는 기쁨을 함께 누리는 경험이 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com