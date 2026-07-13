코스닥협회, 사회공헌사업 '미소사랑' 후원금 전달

AI 핵심 요약beta
- 코스닥협회가 13일 미소사랑 후원금 3억7100만원을 기부했다
- 경제적 어려움 속 환우아동과 취약계층을 지원하기 위해서다
- 전국 16개 병원·복지단체에 의료비와 복지사업비로 전달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의료비 지원·복지사업에 활용 예정
코스닥 상장사와 함께하는 대표 사회공헌사업
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥협회는 경제적 어려움으로 치료를 받기 힘든 환우아동과 취약계층을 지원하기 위해 '미소사랑 후원금' 3억7100만원을 기부했다고 13일 밝혔다.
이번 후원금은 서울대학교어린이병원과 연세대학교 의료원, 한림화상재단, 서울성모병원, 서울시어린이병원, 한국소아암재단 등 전국 16개 병원 및 사회복지단체에 전달된다. 지원금은 환우아동 의료비 지원과 복지 증진 등 다양한 사업에 활용될 예정이다.
미소사랑 후원금은 코스닥협회가 코스닥 상장사들과 함께 매년 추진하는 대표 사회공헌사업이다. 치료비 부담으로 어려움을 겪는 아동을 지원하고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 운영되고 있다.
코스닥협회는 지난 2006년부터 현재까지 총 36억6000만원의 후원금을 전달하며 의료 사각지대에 놓인 아동들의 치료와 건강한 성장, 복지 향상을 지원해 왔다.
이동훈 코스닥협회 회장은 "코스닥 상장사의 따뜻한 나눔이 도움이 필요한 아이들에게 희망이 되기를 바란다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 실천하고 나눔 문화를 확산하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com