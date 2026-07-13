하나증권, 연금 가입자 위한 '1Q 스마트 개인연금 랩' 출시

글로벌 자산배분 기반 포트폴리오 운용…투자 성향 따른 유형 구성

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 13일 전문가가 자산을 운용, 관리하는 연금 일임 서비스 '1Q 스마트 개인연금 랩'을 출시한다고 밝혔다.

하나증권에 따르면 1Q 스마트 개인연금 랩은 하나증권의 글로벌 자산배분 전략을 바탕으로 본사 전문 인력이 시장 상황에 맞춰 연금 포트폴리오를 운용하는 일임 서비스다. 국내외 공모펀드를 활용해 포트폴리오를 구성하고, 시장 상황 변화에 맞춰 정기적으로 리밸런싱을 실시해 연금자산을 체계적으로 관리한다.

[사진=하나증권]

해당 서비스는 모델 포트폴리오(Model Portfolio)의 주식 비중에 따라 'MP 50'과 'MP 80' 두 가지 유형으로 구성된다. 투자 성향에 맞춰 적극투자 또는 중립투자를 선택할 수 있으며, 국내 자산뿐 아니라 해외 자산에도 분산 투자할 수 있도록 설계해 장기적인 자산관리를 지원한다.

계약기간은 1년으로 자동 연장이 가능하며, 최소 50만원부터 가입할 수 있다. 해당 상품은 영업점 내점을 통해서만 가입이 가능하다. 추가 입금도 가능해 연금 자산을 지속적으로 적립, 관리할 수 있으며 중도 해지 수수료 없이 운용할 수 있는 점도 특징이다.

이재용 하나증권 연금컨설팅실장은 "글로벌 시장변동성이 확대되는 상황에서 전문가의 손길을 담은 이번 개인연금 랩을 통해 손님들께서 한층 쉽고 안정적으로 노후를 준비할 수 있도록 도울 것"이라며 "앞으로도 하나증권만의 혁신적인 연금 상품과 차별화된 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com