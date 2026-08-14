국일제지, 초배지 사업 성장 가속

상반기 매출 작년 연간의 80% 넘어

고급 벽지·간접조명 확산에 프리미엄 초배지 수요 증가



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SM그룹 계열 국일제지가 프리미엄 초배지 사업 성장에 힘입어 고부가 특수지 사업 확대에 속도를 낸다.

국일제지는 올해 상반기 초배지 매출이 지난해 연간 매출의 80%를 넘어섰다고 14일 밝혔다. 고급 벽지와 간접조명 적용 확대 등 인테리어 시장 변화로 벽면 마감 완성도에 대한 수요가 높아진 영향이라고 회사 측은 설명했다.

초배지는 최종 벽지를 붙이기 전에 벽면에 먼저 시공하는 기초 마감재다. 석고보드 이음매나 고르지 못한 벽면을 보완해 표면을 평평하게 만들고 벽지의 접착력과 시공 완성도를 높이는 역할을 한다.

국일제지 로고. [사진=국일제지]

국일제지 초배지는 강도와 치수안정성, 작업성을 높인 프리미엄 제품이다. 일반 제품보다 가격은 높지만 재작업 가능성을 낮추고 작업시간과 인건비를 줄일 수 있다는 점을 앞세워 시장을 확대하고 있다.

최근 실크벽지와 수입 디자인 벽지 등 고가 제품 사용이 늘고 간접조명 적용이 확대되면서 벽면 마감 품질에 대한 요구도 높아지고 있다. 간접조명의 경우 벽면의 작은 굴곡이나 이음매까지 눈에 띄기 쉬워 초배지 등 기초 마감재의 품질이 최종 시공 결과에 미치는 영향이 크다는 설명이다.

국일제지는 향후 초배지 판매처도 확대할 계획이다. 현재 인테리어 시판시장을 중심으로 형성된 판매망을 아파트 건설현장 등 특판시장으로 넓혀 주택 공급 확대에 따른 실내 마감재 수요에 대응한다는 방침이다.

회사는 초배지를 비롯해 스틸가드지와 반도체 캐리어지, 전열막지 등 산업별 용도에 특화된 고부가 특수지 사업도 강화하고 있다. 범용 제지제품 중심의 사업구조에서 벗어나 인테리어와 반도체 등 다양한 산업에 적용되는 기능성·산업용 특수지 비중을 높인다는 전략이다.

초배지 사업에서는 원가 절감을 통해 가격 경쟁력을 높이고 프로모션을 확대할 예정이다. 자동차용 납축전지 제조공정에 적용되는 기능성 도포용지와 금융기관 지폐 포장용 돈띠지 등 기존 특수지와 신규 산업용 제품 판매 확대도 추진한다.

국일제지 관계자는 "고급 벽지와 간접조명 등 인테리어 트렌드 변화로 가격뿐 아니라 시공성과 최종 마감 완성도를 중요하게 고려하는 수요가 증가하고 있다"며 "초배지의 프리미엄 및 특판시장 판매를 확대하는 동시에 스틸가드지, 반도체 캐리어지, 전열막지 등 산업용 특수지 포트폴리오를 지속 강화해 고부가 특수지 사업을 새로운 성장동력으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com