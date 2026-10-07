LX하우시스, 국가고객만족도 조사 창호부문 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 7일 NCSI 창호부문 1위에 올랐다
- LX Z:IN 창호는 2년 연속 1위를 차지했다
- 뷰프레임 창호는 고단열·슬림 디자인으로 호평받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 '2026 국가고객만족도(NCSI) 조사' 창호부문에서 2년 연속 1위 업체로 선정됐다고 7일 밝혔다.
국가고객만족도(NCSI) 조사는 한국생산성본부가 미국 미시간대학교와 공동 개발한 고객만족 측정 지표로, 지난 1998년 최초 발표 이후 29년째 이어져 오고 있다.
이번 조사에서 'LX Z:IN 창호'는 ▲단열·기밀 등 우수한 창호의 기본 성능과 얇은 창호 프레임의 차별화된 디자인 등 제품∙서비스 품질수준 ▲품질 대비 가격 적정성 ▲제품·서비스 재구매 의향 측면에서 높은 점수를 받았다.
LX하우시스의 대표 창호 제품은 'LX Z:IN 창호 뷰프레임'이다. '뷰프레임' 창호는 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능은 물론 베젤리스 프레임 디자인과 슬림해진 창짝으로 더 넓고 깔끔한 뷰를 선사하는 점으로 큰 인기를 끌고 있다.
LX하우시스 관계자는 "앞으로도 우수한 품질의 창호 생산부터 시공, 사후 관리로 고객 만족도를 높여갈 계획"이라며, "LX하우시스만의 차별화된 기술력과 디자인을 앞세워 고객을 감동시키는 창호 제품을 지속적으로 선보이며 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com