LX하우시스, 'LX Z:IN' 브랜드 20주년 기념 '지인페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 4일 LX Z:IN 20주년 기념 지인페스타를 열었다.
- 다음 달 5일까지 인테리어 계약 고객에 할인과 상품권을 제공했다.
- 가을 이사철·리모델링 수요 앞두고 최대 혜택을 내세웠다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 'LX Z:IN' 브랜드 출범 20주년을 맞아 다음 달 5일까지 하반기 최대 혜택을 제공하는 고객 감사 행사 '지인페스타'를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 페스타는 인테리어 계약 고객을 대상으로 제품 할인 및 상품권 증정을 제공하는 하반기 최대 규모 이벤트로, 가을 이사철 수요는 물론 노후 창호 및 주방 교체 수요가 몰리는 인테리어 성수기 시즌을 앞두고 고객들이 보다 합리적인 조건으로 LX Z:IN의 제품들을 경험할 수 있도록 기획됐다.
이벤트 기간 동안 창호·주방·바닥재·벽지·도어·단열재 등 LX Z:IN 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약할 경우 제품가 할인 혜택이 제공된다.
LX하우시스 관계자는 "이번 지인페스타는 브랜드 20주년을 맞아 준비한 행사인 만큼, 가을 시즌을 앞두고 리모델링을 고려 중인 고객들에게 LX Z:IN의 제품을 보다 합리적으로 구매할 수 있는 최고의 기회가 될 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com