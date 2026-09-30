LX하우시스, '가정용 건축자재 고객만족도 조사' 6년째 1위

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 30일 KCSI 가정용 건축자재 1위에 올랐다.
- 프리미엄 브랜드 LX Z:IN으로 전 단계 고객가치를 높였다.
- 하반기엔 ‘취향의 발견’ 전시로 만족도 강화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 가정용 건축자재 부문 1위 기업으로 6년 연속 선정됐다고 30일 밝혔다.
LX하우시스는 프리미엄 인테리어 브랜드 'LX Z:IN(LX지인)'을 앞세워 제품 개발부터 구매, 시공, 사후서비스에 이르는 인테리어의 모든 단계에서 차별화된 고객 가치를 제공하면서 고객 만족도를 높여가는 점을 높이 평가받았다.
특히, 올 하반기 들어 LX하우시스는 '취향의 발견'을 테마로 고객 개개인의 취향을 오롯이 반영한 인테리어 솔루션을 제공하면서 고객 만족도를 높여가고 있다.
유행하는 트렌드를 그대로 따라가는 것이 아닌, 제품의 색상부터 소재, 질감, 마감 등 다양한 디테일까지 개인의 취향을 반영한 공간 인테리어를 구현하겠다는 취지다. 서울 강남구에 위치한 대표 전시장 'LX Z:IN 플래그십'을 통해 '취향의 발견'을 테마로 한 주방, 거실 등 전시공간을 선보이며 큰 관심을 받고 있다.
LX하우시스 관계자는 "앞으로도 고객 신뢰와 만족도를 최우선으로 제품은 물론시공과 사후관리까지 관리하는 우수한 서비스를 제공해 고객 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com