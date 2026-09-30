에브리봇 "협력사 DDT, 홍콩증시 상장"

DDT 홍콩거래소 메인보드 상장…첫날 종가 기준 기업가치 약 1.5조원

지난 8월 4족보행·휠레그 로봇 국내 독점판매 마스터계약 체결

DDT 로봇 하드웨어에 에브리봇 AI 자율주행·3D 비전 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 로봇 전문기업 에브리봇이 중국 로봇기업 다이렉트 드라이브 테크(Direct Drive Tech·DDT)의 홍콩증시 상장을 계기로 국내 기업간거래(B2B) 로봇 사업 확대에 나선다. 에브리봇은 DDT의 국내 독점판매 파트너사로 4족보행·휠레그 로봇을 국내 산업 현장에 공급하고 있다.

30일 에브리봇은 지난 29일 홍콩증권거래소에서 열린 DDT 상장식에 공식 협력사 자격으로 참석했다고 밝혔다. DDT는 감속기 없이 모터가 직접 토크를 전달하는 직접구동(Direct Drive) 기술을 기반으로 로봇 동력 모듈과 완제품 로봇을 개발하는 기업이다. 중국 주요 소비자 로봇 브랜드에 핵심 부품을 공급하고 있으며 휠레그 로봇 등 로봇 제품군을 보유하고 있다.

DDT는 홍콩증권거래소 메인보드에 종목코드 '06731.HK'로 상장했다. 홍콩거래소의 특수기술기업 상장 제도인 '챕터 18C(Chapter 18C)'를 통해 증시에 입성했다.

29일 홍콩증권거래소에서 열린 Direct Drive Tech(DDT) 상장식 현장 [사진=DDT]

공모가는 주당 21.6홍콩달러로, 공모가 기준 기업가치는 약 80억홍콩달러(약 1조4000억원)로 평가됐다. 상장 첫날 시초가 기준 기업가치는 약 83억홍콩달러였으며 종가 기준으로는 약 86억홍콩달러(약 1조5000억원)를 기록했다.

에브리봇은 지난 8월 중국 선전에서 DDT와 4족보행 및 휠레그 로봇 제품의 국내 독점판매 마스터계약을 체결했다. 이번 상장식 참석을 계기로 양사는 국내 로봇 사업 확대를 위한 후속 협력 방안을 논의했다.

에브리봇은 DDT의 로봇 하드웨어와 자체 기술을 결합해 국내 산업 현장을 겨냥한 B2B 로봇 사업을 확대할 계획이다. DDT의 4족보행·휠레그 로봇에 에브리봇의 인공지능(AI) 기반 자율주행 및 3D 비전 기술을 적용해 산업별 로봇 솔루션을 공급한다는 구상이다.

우선 계단이나 경사면, 비정형 지형 등 기존 바퀴형 로봇이 이동하기 어려운 환경을 중심으로 적용 분야를 확대할 예정이다. 완제품 공급뿐 아니라 직구동 액추에이터와 관절 모듈 등 로봇 핵심 부품 분야에서도 협력 가능성을 검토한다. 향후 로봇휠체어와 자율주행로봇(AMR) 모듈 등 에브리봇이 보유한 제품군과의 기술 연계도 추진할 계획이다.

에브리봇 관계자는 "DDT는 직접구동 기술을 기반으로 로봇 사업을 확대하고 있는 기업"이라며 "양사 협력을 바탕으로 국내 B2B 로봇 사업을 확대하고 피지컬 AI 분야에서 새로운 사업 기회를 발굴할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com