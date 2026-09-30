손명수, DMZ 지뢰 사고 야당 공세에 "사실도 확인 안 한 무책임한 음모론"

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"갈수록 도 넘어…절차와 팩트조차 확인 안 해"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 30일 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대한 군 당국의 대응이 이재명 대통령의 유엔총회 일정 때문에 늦어진 것 아니냐는 야당의 문제 제기를 두고 "절차와 팩트조차 확인하지 않은 무책임한 음모론"이라고 비판했다.

손명수 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "야당의 무책임한 정치공세가 날이 갈수록 도를 넘는다"며 "DMZ 지뢰사고를 두고 천하람 개혁신당 의원은 이재명 대통령의 유엔총회 일정 때문에 대응이 늦어진 게 아니냐고 따진다. 사실관계는 파악해 보셨냐"라고 했다.

손 대변인은 "DMZ는 유엔사 관할구역"이라며 "군의 현장조사는 합참과 유엔사가 현장 지휘관들의 건의를 고려해 진행한 것"이라고 설명했다.

이어 "사고는 안전이 확인되지 않은 DMZ에서 새로운 수색로를 개척하는 과정에서 발생했다"며 "후속조사는 혹여 또 다른 희생을 막기 위해 최소한의 안전점검을 마친 후 실시한 것"이라고 했다.

그러면서 "이를 두고 의도적 지연 운운하는 것은 절차와 팩트조차 확인하지 않은 무책임한 음모론일 뿐"이라고 강조했다.

손 대변인은 야당의 문제 제기가 진상 규명과 대응 조치를 어렵게 한다고도 주장했다.

그는 "문제 지적과 비판은 필요하다"라면서도 "그러나 지금 천하람 의원을 비롯한 야당의 음모론은 진실규명을 저해할 뿐 아니라 대응 조치마저 어렵게 만드는 무책임한 공세이며 오히려 안보불안을 부추기는 행태"라고 비판했다.

이어 "민주당은 군 당국의 철저한 진상조사와 대응 조치를 촉구한다"라며 "무책임한 선동과 분열을 부추기는 행태에 대해서는 단호히 대처할 것"이라고 밝혔다.

손 대변인은 "안보에는 여야가 따로 없다"라며 "야당도 터무니없는 정치공세를 거두고 대한민국의 안보를 튼튼히 하는 길에 동참하기 바란다"고 촉구했다.

chogiza@newspim.com