中 9월 제조업 PMI 50.1, 두 달 만에 확장 국면

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 제조업 경기가 두 달 만에 확장 국면으로 돌아섰다. 다만 중소기업 경기와 고용 부진이 이어지면서 제조업 전반의 회복세가 아직 뚜렷한 반등으로 이어졌다고 보기는 어려운 모습이다.

중국 국가통계국은 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.1%로 집계됐다고 30일 발표했다. 전월보다 0.3포인트 상승하면서 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50을 웃돌았다. 중국 제조업 PMI가 50을 넘어선 것은 두 달 만이다.

기업 규모별로는 대기업 PMI가 50.6%로 전월과 같아 기준선을 웃돌았다. 중기업은 49.7%, 소기업은 48.9%로 각각 전월보다 0.3포인트와 1.0포인트 상승했지만 여전히 기준선을 밑돌았다. 특히 소기업 PMI가 1포인트 상승하면서 중소기업의 경기 여건은 다소 개선됐지만 대기업과의 격차는 여전히 컸다.

세부 지표에서는 생산 활동의 회복세가 두드러졌다. 9월 생산지수는 51.7%로 전월보다 1.3포인트 상승했다. 신규주문지수도 50.5%로 기준선을 웃돌아 시장 수요가 개선되고 있음을 보여줬다. 다만 신규주문지수는 전월보다 0.1포인트 하락해 수요 회복의 속도는 제한적인 것으로 나타났다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 바이두. 2026.09.30 chk@newspim.com

원자재 재고지수는 48.2%로 0.1포인트 상승해 재고 감소폭이 소폭 축소됐다. 반면 고용을 보여주는 종업원지수는 48.4%로 0.3포인트 하락했다. 제조업 생산이 늘어나는 가운데 고용 경기는 오히려 약화된 것이다.

비제조업 경기 역시 개선됐다. 9월 비제조업 상업활동지수는 50.2%로 전월보다 1.2포인트 상승했다. 건설업은 50.3%로 3.4포인트 급등했고 서비스업도 50.2%로 0.9포인트 상승했다.

서비스업에서는 통신·방송·위성전송, 화폐금융, 보험 등이 55% 이상의 높은 경기 수준을 기록했다. 반면 자본시장 서비스와 부동산업은 기준선을 밑돌아 업종별 온도차가 이어졌다.

비제조업의 신규주문지수는 46.5%로 전월보다 2.4포인트 상승했지만 여전히 기준선 아래에 머물렀다. 건설업 신규주문지수는 45.7%, 서비스업은 46.7%로 모두 수요가 위축된 상태다.

향후 경기 전망을 보여주는 비제조업 업무활동 기대지수는 55.5%로 0.5포인트 상승했다. 특히 건설업 기대지수가 55.4%로 3.6포인트 올라 향후 시장에 대한 기업들의 기대감이 다소 높아졌음을 드러냈다.

전체적으로 9월 중국 경기 지표는 제조업 생산과 비제조업 활동이 개선되면서 경기 회복 신호를 보였다. 그러나 중소기업 PMI와 제조업 고용, 비제조업 신규주문 등이 기준선을 밑돌면서 내수와 고용 회복이 여전히 중국 경기의 주요 과제로 남아 있는 것으로 나타났다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com