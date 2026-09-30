S-OIL, 장항습지 생태계 보호에 1억원 후원

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 30일 장항습지 보호에 1억원을 후원했다.
- 후원금은 철새 서식지 조성 등에 쓰일 예정이다.
- S-OIL은 2021년부터 생태계 보전을 지원했다.
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2021년부터 생태관 건립·보호 활동 후원 이어가
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= S-OIL이 경기 고양시 장항습지의 생태계 보호와 생물다양성 보전을 위해 1억원을 후원했다.
S-OIL은 30일 경기도 고양시청에서 고양시와 한강유역환경청에 장항습지 보호를 위한 후원금 1억원을 전달했다고 밝혔다.
장항습지는 경기도 고양시 신평동과 장항동, 법곳동에 걸쳐 있는 한강 하구 습지다. 재두루미와 저어새 등 천연기념물과 멸종위기종을 비롯해 매년 약 3만 마리의 물새가 도래·서식하고 있다.
생태학적 가치를 인정받아 2021년 5월 국내 24번째 람사르 습지로 등록됐다.
이번 후원금은 장항습지 내 철새 서식지 조성과 먹이원 확보, 생태교란종 친환경 제초 연구, 생태교육 및 모니터링 등에 사용될 예정이다.
S-OIL은 지난 2021년부터 장항습지 생태관 건립과 생태계 보호 활동 등을 지원해왔다.
류열 S-OIL 사장은 "장항습지를 비롯해 생태계 보호와 연구활동을 위해 노력하는 관계자들을 응원하고 있다"며 "앞으로도 지속적으로 생태계 보호와 생물다양성 보전을 지원하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com