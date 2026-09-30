신한은행, 청년 등 위기채무자 법률구조 기부금 전달

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 청년 등 위기채무자의 법률구조와 경제적 재기를 지원하기 위해 대한법률구조공단에 기부금 17억5000만원을 전달했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 진행된 청년 등 위기채무자 법률구조 및 경제적 재기지원 기부금전달식에서 정상혁 신한은행장(오른쪽)과 김영진 대한법률구조공단 이사장이 기념촬영하는 모습. [사진=신한은행]

지난 29일 서울 서초구 대한법률구조공단 서울 개인회생파산종합지원센터에서 열린 전달식에는 정상혁 신한은행장과 김영진 대한법률구조공단 이사장 등이 참석했다.

이번 지원은 과중한 채무로 어려움을 겪는 위기채무자의 재기를 돕기 위해 마련됐다. 기부금은 대한법률구조공단의 위기채무자 발굴과 법률상담, 개인회생·파산 등 법률구조사업 전반에 활용되며, 개인회생파산종합지원센터를 중심으로 상담부터 법적 절차까지 일괄 지원된다.

신한은행은 1997년부터 대한법률구조공단과 협력해 법률 취약계층을 지원해왔다. 지난해 전세사기 피해자 등을 위해 17억5000만원을 지원했으며, 2025년까지 누적 후원금은 510억원이다.

양 기관 협력을 통해 올해까지 기초생활수급자 등 취약계층 대상 29만8,099건의 법률구조를 지원해 총 31만2,208명이 지원을 받았다. 전세사기 피해자와 관련해서는 1만6,298명에게 상담을 제공하고 4,825건의 법률구조를 진행했다.

정상혁 신한은행장은 "과중한 채무로 힘든 시간을 보내는 이들이 다시 일어설 수 있도록 돕는 것이 금융의 역할"이라며 "대한법률구조공단과 함께 금융·법률 사각지대를 해소해 나가겠다"고 말했다.

김영진 대한법률구조공단 이사장은 "이번 후원을 바탕으로 도움이 필요한 법률취약계층을 발굴하고 상담부터 개인회생·파산 등 절차를 지원해 법률 문제를 해결하도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 포용금융을 바탕으로 사회공헌 활동을 이어가며 취약계층의 경제적 자립과 재기를 지원할 계획이다.

eoyn2@newspim.com