HS효성첨단소재, 베트남 다낭에 1억달러 규모 카페트 신공장 건설

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2029년까지 BCF 원사·자동차·상업용 카페트 공장 완공

원사부터 완제품까지 일관 생산체계 구축…전기차 내장재 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HS효성첨단소재가 베트남 다낭에 1억달러 규모의 카페트 신공장을 짓고 글로벌 자동차·상업용 카페트 시장 공략을 강화한다.

HS효성첨단소재는 지난 29일 베트남 다낭시 땀탕(Tam Thang) 산업단지에서 카페트 생산공장 착공식을 열었다고 30일 밝혔다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사가 29일, 다낭 카페트 생산공장 착공식에서 인사말을 하고 있다.[사진=HS효성첨단소재]

회사는 기존 광남법인의 타이어코드·에어백 공장 부지 39만㎡에 11만㎡ 규모의 부지를 추가로 확보해 총 50만㎡ 규모의 생산 인프라를 구축한다. 총 투자금액은 1억달러, 한화 약 1300억원이다.

HS효성첨단소재는 오는 2029년까지 BCF(Bulked Continuous Filament) 원사와 자동차용·상업용 카페트 생산공장을 완공할 계획이다.

이번 투자를 통해 원료 수입에서 BCF 원사 생산, 가공, 방직, 백킹, 라미네이팅까지 전 공정을 연결하는 '원사-카페트 일관 생산체계'를 구축한다. 회사는 이를 통해 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높인다는 방침이다.

특히 글로벌 완성차 업체를 중심으로 친환경 자동차 내장재 수요가 늘어나고 있는 만큼 전기차용 카페트 시장 공략에도 속도를 낼 계획이다.

HS효성첨단소재 인테리어PU는 바이오 및 재활용 소재를 활용한 친환경 카페트 제품군을 확대하고 있다. 사탕수수에서 추출한 원료를 활용해 바이오 성분 함량을 30%까지 높인 'Bio-Based PET 카페트'를 비롯해 폐페트병을 활용한 'Recycled PET 카페트', 폐어망을 재활용한 'Recycled NYLON 카페트' 등을 개발했다.

회사는 해당 제품의 글로벌 친환경 전기차 모델 공급도 확대하고 있다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 "글로벌 완성차 시장에서 전기차를 중심으로 바이오 및 리사이클 소재 등 친환경 내장재에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "땀탕 신공장의 원사-카페트 일관 생산체계를 앞세워 글로벌 고객사 요구에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com