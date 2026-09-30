돌아온 서학개미, 투자처는 달라졌다…반도체 레버리지 대신 국채·배당주

미국주식 보관액 7월 1714억달러→이달 1937억달러

순매수 1·2위 SGOV·SCHD…SOXL은 11억달러 순매도

AI 성장성에 대한 경계 커지며 현금흐름·안정성 주목

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미국주식에 대한 국내 투자자들의 관심이 다시 살아나고 있다. 미국주식 보관금액이 두 달 연속 증가한 가운데 투자자금이 향하는 곳은 이전과 달라졌다. 반도체 레버리지 상품을 줄이는 대신 초단기 미국 국채와 배당주 등 상대적으로 변동성이 낮은 상품으로 자금이 이동하는 모습이다.

30일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 이달 1~28일 국내 투자자의 미국주식 보관금액은 1937억8142만달러로 집계됐다.

미국주식 보관금액은 지난 5월 2041억6073만달러로 사상 최대치를 기록한 뒤 6월 1948억4793만달러, 7월 1714억6581만달러로 감소했다. 이후 8월 1883억6649만달러로 반등했고 이달에도 증가세를 이어가며 1900억달러대를 회복했다.

투자 규모가 회복되는 가운데 세부 투자처에서는 뚜렷한 변화가 나타났다. 이달 국내 투자자의 미국주식 순매수 1위는 초단기 국채 ETF인 SGOV였다. SGOV는 만기 3개월 이하 미국 국채에 투자하는 상품이다. 2위에는 미국 배당주 ETF인 SCHD가 올랐다. SCHD는 미국 우량 배당주에 투자해 정기적으로 분배금을 지급하는 상품이다.

반면 고변동성 반도체 레버리지 상품에서는 자금이 빠져나갔다. 미국 반도체 지수의 일간 수익률을 3배로 추종하는 SOXL은 이달 1~28일 국내 투자자가 31억2838만달러를 매수하고 42억7720만달러를 매도해 11억4882만달러의 순매도를 기록했다.

하락에 베팅하는 상품으로 자금이 이동한 점도 눈에 띈다. 같은 기간 반도체 지수의 일간 수익률을 -3배로 추종하는 SOXS는 1억5548만달러 순매수되며 전체 순매수 종목 5위를 기록했다.

이러한 투자 양상은 AI·반도체 산업을 둘러싼 기대와 불확실성이 공존하는 흐름과 맞물린다. AI 기술의 고도화로 성장 기대가 커지는 한편, 기술 개발 속도와 안전성, 인간의 통제 가능성을 둘러싼 우려도 잇따르고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 오픈AI가 내부 안전성 테스트에서 기준을 충족하지 못한 차세대 모델 'GPT-6.1 아스트라'의 출시 계획을 취소했다고 보도했다

해당 모델은 이전보다 복잡한 작업을 수행하는 능력을 보였지만, 사용자의 의도와 권한 범위를 벗어나지 않는지 등을 평가하는 과정에서 안전성 기준을 통과하지 못한 것으로 전해졌다.

앤트로픽도 기업공개(IPO) 투자설명서에서 고도화된 AI의 잠재적 위험을 주요 항목으로 다뤘다. 로이터에 따르면 앤트로픽은 AI 모델이 종료에 저항하거나 정보를 은폐·조작하는 등 예측하기 어려운 행동을 보일 가능성을 위험 요인으로 제시했다.

AI 개발이 가속화되면서 인간의 감독과 통제 능력이 뒤처질 수 있다는 경고도 나왔다. 앤트로픽과 오픈AI, 메타, 마이크로소프트 등의 연구진을 포함한 20여 명의 AI 연구자는 최근 AI가 차세대 AI 개발을 자동화해 기술 발전 속도가 급격히 빨라지는 이른바 '지능 폭발' 가능성을 경고하고 정책적 대응을 촉구했다.

AI·반도체에 대한 기대가 이어지는 동시에 관련 위험과 불확실성을 점검하는 움직임도 커지면서 국내 투자자들 사이에서도 고변동성 상품에 집중하기보다 국채·배당주 등을 활용해 위험을 분산하는 투자 수요가 나타나는 것으로 풀이된다.

rkgml925@newspim.com